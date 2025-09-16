Galicia súmase á petición de retirada do regulamento da nova PAC formulada este luns por diferentes comunidades autónomas na reunión do Consello Consultivo de Política Agrícola e Política Pesqueira para Asuntos Comunitarios celebrada en Madrid baixo a presidencia do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. Tras participar esta pasada tarde na xuntanza, a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, explicou que a Xunta, conxuntamente co sector, xa manifestou que se opón a esta nova proposta, que ademais implica un recorte de fondos para Galicia e a integración da PAC nun fondo común para os estados membros que non blinda todas as políticas que a conforman como ata agora.
A titular de Medio Rural instou ao ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA), Luis Planas, a traballar en Bruxelas, dentro das súas competencias, para corrixir a orientación inicial desa proposta, nas negociacións para concretar o devandito Marco Financeiro Plurianual 2028-2032.
A conselleira lembrou que o rexeitamento á nova PAC, tal e como está deseñada, é unánime dentro do sector agrario galego e español e que esta postura foi tamén apoiada polo conxunto dos gobernos autonómicos, entre eles a propia Xunta.
Desmantelamento do modelo actual
María José Gómez insistiu en que a proposta da Comisión supón o desmantelamento do modelo actual da política agraria europea, baseado en dous piares con dous fondos diferenciados e que permite asegurar a renda dos agricultores e, ao tempo, fomentar o desenvolvemento rural. A Xunta -tal e como reiterou en diversas ocasións, a máis recente en sede parlamentaria- considera que esta nova PAC non é “nin política, nin agraria, nin común”. Isto, porque pasaría a ser un programa -máis que unha Política-, non será “agraria” porque competirá pola financiación con outras políticas da Unión e porque cada país poderá decidir que sectores primar e con que nivel de co-financiamento, incrementándose así as diferencias entre territorios.
Neste mesmo sentido, o Goberno galego considera non asumible que, co fin de abordar novas necesidades de defensa ou migración (entre outras), se detraia orzamento de políticas europeas amplamente consolidadas ao longo do tempo e que demostraron a súa valía para apoiar o crecemento europeo e o sentimento de comunidade. Por iso, amósase a favor de que o apoio a estas novas políticas se faga a través do incremento orzamentario da UE e non en base a minguar o financiamento de políticas xa existentes.
Severo recorte de fondos
Nesta liña, a conselleira denunciou, unha vez máis, o severo recorte de fondos de ata un 20 % respecto á presente PAC, xunto cun incremento da porcentaxe de cofinanciación, algo que suporá para Galicia un impacto negativo dun 25 % en relación coa situación actual, o que representará unha redución de arredor de 80 millóns de euros anuais.
Así mesmo, Gómez lamentou que a proposta da Comisión xere incerteza xurídica no sector e que incluso poida supoñer unha subida dos prezos dos alimentos polo incremento dos custos de produción e venda, que non serán compensados suficientemente a través da PAC e que acabarán sendo repercutidos ao mercado, co consecuente incremento dos prezos ao consumidor.
O ministro de Agricultura destaca que “España acode a Bruxelas con unidade de acción en defensa dun orzamento adecuado da Política Agraria Común (PAC) e da Política Pesqueira Común (PPC)”
O ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, #Luis Planas, resaltou que “España acode a Bruxelas con unidade de acción en defensa dun orzamento adecuado da Política Agraria Común (PAC) e da Política Pesqueira Común (PPC)”, tras solicitar este luns o apoio unánime das comunidades autónomas na reunión celebrada cos conselleiros do ramo. En días anteriores, o ministro lograra o respaldo do Consello Agrario, de Cooperativas Agro-alimentarias e das organizacións pesqueiras.
#Luis Planas insistiu en que o Goberno defenderá en Bruxelas mellorar o financiamento da PAC e da PPC e que ambas dispoñan de personalidade propia, porque “quedaron diluídas na proposta da Comisión Europea (CE)”. Nesta liña, remarcou que ambas as políticas deben responder as necesidades reais dos respectivos sectores e teñen que cumprir coas súas expectativas.
Na reunión deste luns en Madrid cos conselleiros e conselleiras autonómicos do ramo de fronte ao próximo Consello de Ministros de Agricultura e Pesca da Unión Europea (UE), previsto para os días 22 e 23 de setembro en Bruxelas, Planas volveu a deixar patente que sente “defraudado” coa proposta comunitaria.
Leste foi un dos principais puntos de discusión nos Consellos Consultivos de Política Agrícola e Pesqueira. Segundo Planas, o obxectivo é ir da man #ante o debate “complexo e intenso que comeza agora en Europa” sobre o Marco Financeiro Plurianual para o período 2028-2024.
Trátase dun debate que culminará ao longo do 2027, cando se espera o peche definitivo do marco e a fixación dos montantes asignados a cada Estado membro. Ata entón, anunciou que “España manterá unha actitude dialogante, pero firme, co obxectivo de asegurar que a futura PAC sexa unha ferramenta eficaz para a estabilidade e desenvolvemento do sector primario, que garanta a sustentabilidade do sector e a seguridade alimentaria”.
Ademais, Planas defendeu a importancia dunha PAC máis simple e flexible, que manteña os altos estándares ambientais e de benestar animal, adaptados ao contexto agrario, climático e produtivo de cada Estado membro.
O Ministerio de Agricultura solicita á Comisión Europea fondos extraordinarios para compensar as perdas provocadas polos incendios forestais
O ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, #Luis Planas, comunicou este luns aos conselleiros autonómicos que o Goberno xa trasladou a Bruxelas a preocupación polo impacto dos graves incendios deste verán e solicitou formalmente á UE a activación da reserva de crise do Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), para destinar axudas directas adicionais aos agricultores e gandeiros máis afectados.
Durante o mes de agosto, Agroseguro recibiu 231 partes de sinistros por incendios con aproximadamente 2.100 hectáreas afectadas, aínda que o ministro advertiu de que presumiblemente se presentarán máis. Planas recoñeceu que “o sistema de seguros funciona ben” e insistiu na importancia de coordinar unha resposta eficaz coas comunidades autónomas, “o que garantirá que agricultores e gandeiros conten cos instrumentos necesarios para recuperar a actividade das súas explotacións”.
Relacións comerciais internacionais e acordos crave
As relacións comerciais marcarán tamén a axenda do próximo Consello de Ministros da UE. #Luis Planas reiterou que o acordo con Estados Unidos, aínda que non plenamente satisfactorio, proporciona estabilidade e certeza. “Aínda así, o obxectivo do Goberno, nun futuro, será volver á situación inicial, isto é, un arancel cero en produtos como o viño e o aceite de oliva para facilitar a súa exportación a este mercado”.
En paralelo, a Comisión Europea ha avanzado nos acordos con Mercosur e México. Planas confirmou que España apoia estes acordos, pero esixe ferramentas de protección eficaces para garantir a viabilidade das producións europeas e españolas.
En relación con China, o ministro informou de que o país asiático continúa as investigacións antidumping sobre o porcino europeo. “España mantén a súa aposta por unha solución negociada que restableza a competencia leal no mercado chinés”.