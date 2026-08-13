Galicia reforza a vixilancia dos montes fronte aos incendios

A Operación Centinela xa está en marcha en Galicia para reforzar a vixilancia dos montes fronte aos incendios forestais. A misión, iniciada o pasado luns, 10 de agosto, contempla o despregamento de 35 patrullas terrestres e dous equipos de mantemento móbil por todo o territorio galego, que permanecerán operativos ata o 25 de setembro.
O director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, recibiu no Centro de Coordinación Central de San Lázaro o xeneral de brigada Andrés González, Jefe de la Fuerza Galicia (JEFZA Galicia) da Operación Centinela, nun encontro destinado a avaliar o inicio desta misión de vixilancia.
O principal obxectivo do dispositivo é reforzar a vixilancia e facilitar a identificación dos potenciais causantes dos incendios, ademais de incrementar o efecto disuasorio da presenza militar nos montes ante posibles prácticas delituosas.
O despregamento é posible grazas ao convenio asinado entre a Consellería do Medio Rural e o Ministerio de Defensa. Este ano, a operación adiántase cinco días respecto ao ano anterior e conta cun investimento da Administración autonómica de preto de 594.000 euros.
O dispositivo poderá complementarse, cando sexa necesario, con vixilancia aérea mediante unidades de dron, segundo contempla a operación.
Durante a xornada, o xeneral de brigada Andrés González tamén coñeceu as instalacións do Centro de Coordinación Central de San Lázaro, así como a estrutura organizativa da loita contra os lumes en Galicia e as ferramentas informáticas empregadas nas tarefas de prevención e extinción.