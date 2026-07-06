Galicia liderou en maio o incremento das entregas de leite en España

O informe de declaracións de entregas de leite cru de vaca (INFOLAC) a primeiros compradores que elabora o Ministerio de Agricultura confirma o incremento nas entregas de leite, especialmente en Galicia, malia a baixa de prezos.
O prezo medio en maio no conxunto de España foi de 0,489 euros o litro, cunha leve caída respecto a abril (0,477 euros). En Galicia a cotización media en Galicia foi de 0,455 euros o litro, tamén inferior respecto a abril (0,461).
Malia a baixada de prezos as entregas seguen aumentando, unha forma de diluir custos, especialmente nas explotacións de maior tamaño. No conxunto de España as entregas de leite ascenderon ata as 659.969 toneladas, un 1,88% máis que en abril, e unha suba do 0,21% respecto ao mesmo mes de 2025. Entre xaneiro e maio as entregas no conxunto de España medraron un 1,48%, ata sumar 3.201.149 toneladas.
En Galicia o incremento das entregas foi claramente maior: En maio sumaron 276.349 toneladas, un 2,56% máis que en abril e un 1,96% máis respecto ao mesmo mes do ano pasado. A produción acumulada de xaneiro a maio incrementouse un 3,33% respecto ao mesmo período de 2025, totalizando as explotacións de vacún de leite galegas un total de 1.335.987 toneladas de leite entregadas.
Respecto ao leite ecolóxico, os prezos en maio tamén caeron ata os 0,61 euros o litro no conxunto de España, mentres que o prezo medio en Galicia foi de 0,60 euros.
O informe de entregas de leite está elaborado pola Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios e a Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegética. INFOLAC é un sistema unificado de información do sector lácteo que inclúe a información das declaracións obrigatorias de entregas de leite cru e de todos os contratos entre os primeiros compradores e os produtores do sector, así como un rexistro dos primeiros compradores que operan no sector lácteo en España.
Correxide o artigo, en maio as entregas totais baixaron un 0,3% respecto a maio do 2025