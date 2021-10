Galicia lidera un proxecto europeo para difundir os beneficios da política agrícola común entre os mozos da eurorexión Galicia-Norte de Portugal

A Comisión Europea ven de seleccionar unha iniciativa galega para pór en valor os beneficios que achegan á sociedade as axudas e as regras da Política Agrícola Común (PAC).

FunCAP é o nome do proxecto coordinado pola Fundación Juana de Vega e financiado polo Programa de medidas de información no ámbito da política agrícola común (IMCAP) da Unión Europea (UE). O obxectivo é dar a coñecer e difundir a PAC entre as novas xeracións da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, pero dunha forma divertida.

Así, FunCAP desenvolverá un xogo de mesa que despois probarase ao longo do primeiro semestre de 2022 en 14 escolas de Galicia e do Norte de Portugal para trasladar dun modo divertido os principais beneficios da PAC, o Pacto Verde Europeo e a Estratexia da Granxa á Mesa.

Ademais, o proxecto difundirá polas redes sociais contidos para desmentir as “fake news”, ou ideas erróneas e desinformación, sobre os obxectivos da PAC, un eixo estratéxico na construción da Unión Europea ao garantir o acceso da poboación europea a unha alimentación sa, segura e a prezos alcanzables.

FunCAP prevé tamén organizar 2 seminarios online con expertos na PAC, así como un seminario final con máis de 100 participantes.

Máis de 400 escolares de Galicia e do Norte de Portugal participarán no proxecto

Entre os centros escolares galegos que participarán no proxecto están o Centro de Promoción Rural EFA Fonteboa e os centros de formación e experimentación agroforestal de Guísamo, Sergude, Becerreá, Lourizán, Monforte de Lemos ou Pedro Murias, entre outros. Da parte portuguesa, está en fase de finalización a listaxe de centros escolares que participarán no proxecto FunCAP, todos eles vinculados co sector agrogandeiro.

Un comité asesor formado por unha ampla representación do sector primario

O proxecto FunCAP conta tamén cun Comité Asesor integrado por unha ampla representación do sector agrogandeiro da Euroregión Galicia-Norte de Portugal.

Así, por parte da Fundación Juana de Vega está integrado por José Manuel Andrade Calvo e Alfonso Ribas Álvarez; como expertos na PAC conta cos profesores universitarios Edelmiro López e Artur Cristovão; por parte dos produtores a representación corre a cargo de Javier Iglesias e de Armando Fontainhas. Ademais, o Comité Asesor contará tamén con Manuel López Luaces, como representante da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, e de Luís García e Rui Ribeiro, en representación das escolas participantes.

Máis información sobre o proxecto FunCAP: www.funcapproject.eu

@EUAgri #IMCAP