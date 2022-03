Galicia, entre as comunidades con mellores resultados de exportación de viño en 2021

Segundo datos analizados polo Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), España aumentou as súas exportacións de produtos vitivinícolas (viño, mosto, vinagre e aromatizado) un 16,5% en volume e un 10,9% en valor en 2021, até situarse nos 3.090 millóns de litros e nos 3.290 millóns de euros. Galicia foi unha das comunidades, xunto con Castela e León e Comunitat Valencia, que mellores datos de comercio exterior de viño lograron en 2021: exportou por valor de 57,9 millóns de euros, un 24,6% máis que en 2020, e un 24,2% máis en volume.

No conxunto de España, é o maior volume exportado até a data, superando o máximo histórico de 2015, aínda que a facturación segue por detrás da alcanzada en 2018, cando o prezo medio foi moi superior (1,30 €/litro) ao actual (1,06 €/litro). Respecto de 2020, España achegou ao comercio mundial 437,7 millóns máis de litros de produtos vitivinícolas, facturando por iso 323,6 millóns de euros máis. España país consolidouse como o principal exportador mundial en termos de volume, aínda que segue lonxe do valor xerado por Francia e Italia.

En 2021, só 3 das 17 comunidades autónomas españolas reduciron o valor da súa exportación vitivinícola: Estremadura (-15%), A Rioxa (-3%) e, con vendas moito máis moderadas, Cantabria (-23,3%). Con todo, foron 5 as que caeron en volume: Estremadura e A Rioxa, con descensos que roldaron o 10%; Murcia e Baleares, perdendo cada un 6,6%; Andalucía (-6,2%).

Castela-A Mancha liderou un ano máis as exportacións españolas, con 1.720,7 millóns de litros (+21,9%), a súa marca histórica, equivalente ao 55,7% do total vitivinícola comercializado polo noso país en 2021. Foi, sen dúbida, a comunidade que máis creceu en termos absolutos (+309 millóns de litros).

Castela-A Mancha creceu case tres veces menos en valor (+8,1%), até alcanzar os 828,4 millóns de euros, aínda lonxe da marca de 2018, xa que o seu prezo medio baixou un 11,3% até os 48 céntimos por litro, o menor dos últimos 5 anos. É o segundo máis económico entre todas as comunidades, só por encima dos 47 céntimos de Estremadura. A pesar de representar máis da metade do volume exportado por España, Castela-A Mancha supuxo o 25,2% da facturación. As súas vendas aumentaron en 62 millóns de euros respecto de 2020.

Se Castela-A Mancha liderou o crecemento global en volume, Cataluña foi a que máis creceu en valor (+100 millóns de euros) e consolidouse como segunda vendedora con 627 millóns de euros (+19%), tras dous anos rexistrando perdas. Distánciase da Rioxa, que perdeu un 3% de facturación até baixar lixeiramente dos 323 millóns de euros (-10 millóns), a piques de superar no terceiro posto do ranking pola Comunidade Valenciana, cuxo valor aumentou un 21%, até os 316 millóns (+55 millóns). A Comunidade Valenciana gana bastante cota como segunda exportadora en volume ao crecer un 36,4% até os 429,5 millóns de litros (+114,5 millóns), o seu máximo histórico,seguida dos 226,8 millóns de Cataluña (+11,7%).

Cataluña ten moita máis cota en valor ao rexistrar un prezo medio de 2,76 €/litro (+6,5%), moi superior á media, mentres que a Comunidade Valenciana baixou de prezo un 11,2%, até os 74 céntimos. Estremadura (-10,7%) e Murcia (-6,6%) perden cota como cuarta e quinta provedora en volume, con 165,3 e 147,1 millóns de litros, respectivamente, seguidas dos 102,8 millóns da Rioxa (-9,9%), que completa a lista de 5 comunidades por encima dos 100 millóns de litros exportados. En valor, Murcia (+7,2%) e Estremadura (-15%) teñen moita menos cota, sétima e undécima provedora, respectivamente.