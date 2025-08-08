Galicia é a comunidade con menos beneficiarios das axudas básicas á renda agrícola

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, a través do Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), concluíu a asignación da reserva nacional da axuda básica á renda para a sustentabilidade da Política Agraria Común (PAC), correspondente á campaña 2024, por un importe total de 10,89 millóns de euros.
Esta asignación, que complementa a realizada en febreiro de 2025, beneficia a un total de 2.336 agricultores e gandeiros, que reciben unha axuda media de 4.662 euros por titular. En Galicia tan só hai 21 beneficiarios, o menor número de todas as Comunidades Autónomas. Do total de beneficiarios, o 72 % son novos.
Os novos agricultores recibiron unha axuda media de 5.101 euros, ademais dunha axuda redistributiva complementaria que representa un importe adicional por hectárea igual ao valor medio rexional, aplicable ata un máximo de 100 hectáreas.
Pola súa banda, os novos agricultores percibiron unha asignación total de 1,7 millóns de euros, cunha media de 5.098 euros por beneficiario.
Desde 2023 incorporáronse dous novos casos de acceso á reserva nacional, que se atenden tras cubrir aos mozos e novos agricultores, sempre que exista remanente.
Estes novos casos son os agricultores en desvantaxe- quen exerce a actividade agraria desde 2015 sen ter dereitos de pago básico- e os responsables de explotación que participen en programas de reestruturación para evitar o abandono de terras.
No ano 2024, un total de 310 agricultores accederon á reserva nacional polo primeiro suposto, e recibiron unha axuda media de 1.858 euros. Pola súa banda, os catro responsables de explotación que participaron en programas de reestruturación percibiron unha axuda media de 669 euros. A distribución desta axuda por comunidades autónomas é a seguinte:
Desde a campaña 2023, todos os beneficiarios da reserva nacional benefícianse da axuda redistributiva complementaria á renda, que supón un apoio adicional do 20 %.
Os mozos e novos agricultores manteñen a prioridade nas asignacións da reserva nacional durante o período 2023-2027, polo que este mecanismo confírmase como unha ferramenta fundamental para favorecer a súa permanencia nas explotacións agrarias