Galicia consolida o crecemento das plantacións de piñeiro, a maioría con material con mellora xenética

Reunión do Padroado da Fundación Arume, que agrupa a toda a cadea do piñeiro en Galicia.

A comercialización de planta con mellora xenética supera por primeira vez á planta convencional, cun 51,5 % do total, cando no 2019 representaba menos do 7 % da planta producida

As plantacións de piñeiro manteñen a tendencia á alza dos últimos anos. No 2023, as superficies plantadas ou rexeneradas de xeito natural con piñeiros estímanse en 5.761 hectáreas, un 20% máis que no ano anterior, cando foran 4.832 hectáreas.

A recuperación do protagonismo do piñeiro nas plantacións forestais acompáñase ademais dunha aposta pola mellora xenética. Por primeira vez, a planta de piñeiro con mellora xenética producida e comercializada polos viveiros galegos superou á planta convencional, das categorías xenéticas inferiores, segundo os datos que vén de difundir a Fundación Arume.

Así, no 2023, comercializáronse un total de 7,2 millóns de plantas de piñeiro, das que 3.709.000 corresponderon ós materiais con mellora xenética (categorías cualificada e controlada) e 3.491.000 ós materiais das categorías xenéticas inferiores (identificada e seleccionada). En porcentaxes, un 51,5 % da planta incorporou mellora xenética, cando no 2019 representaba menos dun 7 % da planta producida.

Está a ser decisivo, neste sentido, o programa de reprodución vexetativa de planta mellorada que impulsou a Fundación Arume en colaboración coa Consellería do Medio Rural (Axencia Galega de Calidade Alimentaria) e con cinco viveiros forestais galegos.

O material controlado é a categoría superior de mellora xenética e correspóndese con planta que foi sometida a ensaios comparativos que garanten unha mellora en crecemento e calidade, en relación á planta das categorías xenéticas inferiores (identificada e seleccionada). A planta con etiqueta cualificada, pola súa banda, é aquela que procede de horto sementeiros con individuos seleccionados por cumprir uns requisitos a nivel fenotípico; e tamén garante un rendemento superior ás categorías xenéticas inferiores.

Os datos 2023 de plantacións, aportados pola Consellería do Medio Rural, veñen de revisarse na reunión do Patroado da Fundación Arume, celebrada hoxe coincidindo co inicio da feira Galiforest.

Contexto

O aumento de prezos da madeira de piñeiro a partir do 2021, que chegou a ser de ata un 40-50% en madeira de calidade, fixo que as coníferas incrementasen atractivo para o propietario forestal. A recuperación do mercado de piñeiro chegou ademais para quedarse, pois as perspectivas internacionais apuntan a unha demanda crecente e estable ao longo das próximas décadas para a madeira de coníferas, no marco da bioeconomía e dos novos usos da madeira.

É de destacar tamén que a creación da Fundación Arume supuxo un salto para as coníferas na comunidade, pois pasouse de anos que estaban por debaixo das 400 hectáreas plantadas (2016 e 2017) ou lixeiramente por riba (419 hectáreas no 2018) ás cifras dos últimos anos, cunha media superior ás 4.500 hectáreas anuais nos últimos cinco anos. O 2023, ademais, volve presentar as mellores cifras da serie histórica dos últimos 15 anos.