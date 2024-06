Galicia arrasa nos premios Baco colleita 2023: Estes son os viños premiados

O xurado dos Premios Baco, galardóns organizados pola Unión Española de Catadores, que distinguen os mellores viños novos de España, acaba de dar a coñecer os premios da colleita 2023, onde claramente a calidade dos viños galegos impúxose tanto nos premios de máxima categoría que como nos demais trofeos. Os viños galegos alzáronse nada menos que con 10 medallas Gran Ouro; 53 ouros e 62 pratas. En total, 125 medallas, toda unha marca neste prestixioso certame.

Sirva como exemplo, que as Denominacións de Orixe Rías Baixas e Ribeiro lideran coas súas elaboracións brancas o pódium dos Premios Baco colleita 2023, seguidas de Rueda, Valdeorras e a IGP Vinos de la Tierra de Castilla

No podium dos galardóns dos Premios Baco 2023 os viños galegos trunfaron con claridade: Pazo de Seoane do 2023, unhas Rías Baixas elaborado pola adega Lagar de Fornelos, recibe o Gran Baco de Ouro Luís Hidalgo como mellor viño xoven do ano 2023 en España.

Pola súa banda, Alma Gaia Vintage, de Adegas O Castro, unha adega da Ribeira Sacra que non está inscrita na denominación de orixe, logrou o premio á mellor marca nova.

O éxito tamén volveu sorrir ao enólogo galego Pablo Estévez, distinguido como mellor elaborador de viños novos de España, pois non por casualidade o seu traballo está detrás de moitos dos viños galegos máis premiados nos últimos anos.

Repasamos a continuación a lista de premios Baco 2023 nas distintas denominacións de orixe galegas:

DO. Valdeorras: 24 adegas distinguidas.

O xurado dos Premios Baco, galardóns organizados pola Unión Española de Catadores, que distinguen os mellores viños novos de España, outorgaron vinte e catro medallas a referencias de Valdeorras. Entre elas, destacan dous Grandes Bacos de Ouro, concedidos ao godello A Cercada, de Adegas Santa Marta, o único godello monovarietal de España que conseguiu este galardón, e Sampayolo Mencía, de Adegas Sampayolo, un dos dous tintos galegos que alcanzan este premio.

Ademais, os viños de Valdeorras foron premiados en nove ocasiones co Baco de Ouro e outro trece ocasiones máis, co Baco de Prata. Un total de vinte e catro premios, que superan con fartura a decena alcalzada na convocatoria do ano pasado.

En canto ás referencias do D.Ou. distinguidas cun Baco de Ouro, atopamos as seguintes:

Pedrazais Godello de Alan de Val

Alento Godello de Bodega Roandi

Guitián Joven (godello) de Bodegas La Tapada

Sampayolo Godello en Lágrimas Olivedo de Bodegas Sampayolo

Viñaredo Godello de Santa Marta

Viñaredo Mencía de Santa Marta

Joaquín Rebolledo Godello de Joaquín Rebolledo

Joaquín Rebolledo Mencía de Joaquín Rebolledo

Qunta da Peza Godello de Quinta da Peza

Trece Bacos de Prata tamén foron concedidos por estes galadones, en concreto ás seguintes referencias:

A Coroa de Adega A Coroa

Cepado Godello de Adega Cepado

Lagar do Cigur Godello de Adega Melillas e Fillos

Bioca Laureles de Bioca

Bioca Selección de Bioca

Godeval de Bodegas Godeval

Ruchel Godello de Bodegas Ruchel

Fardelas de Bodegas Santa Marta

D’Berna Godello de Guitian y Blanco

Hacienda Ucediños de Hacienda Ucediños

Quinta da Peza Mencía de Quinta da Peza

Verdes Castros Godello de Terriña

A Traba de Viña Costeira

DO. Ribeiro: A segunda DO. Máis premiada

O concurso Premios Baco outorgou un total de 39 medallas aos viños da última colleita, a 2023, da Denominación de Orixe máis antiga de Galicia: A DO. Ribeiro.

Os viños brancos Canción de Elisa, Eduardo Pena e Tear dúas Dodi recibiron o galardón Gran Baco de Ouro (referencias que superen os 93 puntos).

Ademais, outorgáronlle o Baco de Ouro (puntuación superior a 89 puntos e inferior a 93 puntos) ás referencias vinícolas: A Telleira Godello, A Telleira Parcelas, Casal de Armán, Casal do Canteiro, Castro do Coto Treixadura, Catro Ferrados, Catro Parroquias Treixadura, Cotarelo, Divino Rei, Gotas de Mar Godello, Gotas de Mar Godello fermentado en barrica, Gran Leiriña, Máis de Cunqueiro Godello, Manuel Rojo, Pazo Tizón, Ramón do Casar Nobre, Ramón do Casar Treixadura, Sameirás, Sameirás 1040, Torre do Olivar Expresión, Viña Costeira e Viña Reboreda.

Os galardóns de Baco de Prata (marcas que superen os 85 puntos e non alcancen os 89 puntos) recaeron nos viños Adeus Treixadura, Casal de Barca Selección, Castro do Coto Godello, Colección 68, Cunqueiro Tercer Milenium, Finca Viñoa, Gran Alanís Castes Blancas, Juan Míguez Godello, Máis de Cunqueiro Torrontés, Mónica Albor Treixadura, Mónica Albor – Treixadura/Godello, Ramón do Casar Varietal, Tear dos Dodi Tinto e Terra Minei.

DO: Rías Baixas, a DO. máis galardoada do certame

GRAN BACO DE OURO:

ADEGAS CHAN DE VIDE SL ARAVO 2023 RIAS BAIXAS

EIDO DA FONTE S.L. EIDO DA FONTE ALBARIÑO 2023 RIAS BAIXAS

SEÑORÍO DE RUBIÓS S.L. SEÑORÍO DE RUBIÓS ALBARIÑO 2023 RIAS BAIXAS

TERRAS DO ABELAN TERRAS DO ABELÁN 2023 RIAS BAIXAS

BACO DE OURO:

ADEGAS TERRA SANTA SL TERRA SANTA 2023 RIAS BAIXAS

ADEGAS VALMIÑOR VALMIÑOR 2023 RIAS BAIXAS

ALDEA DE ABAIXO S.A.T. GRANNOVAS 2023 RIAS BAIXAS

ALDEA DE ABAIXO S.A.T. SEÑORIO DA TORRE 2023 RIAS BAIXAS

BODEGA Y VIÑEDOS VEIGA DA PRINCESA S.L. VEIGA DA PRINCESA 2023 RIAS BAIXAS

BODEGAS AQUITANIA S.L. BERNON 2023 RIAS BAIXAS

BODEGAS AS LAXAS LAXAS 2023 RIAS BAIXAS

BODEGAS GERARDO MÉNDEZ S.L. DO FERREIRO 2023 RIAS BAIXAS

BODEGAS LA VAL LA VAL ARANTEI 2023 RIAS BAIXAS

BODEGAS PABLO PADÍN ALBARIÑO SEGREL AMBAR 2023 RIAS BAIXAS

BODEGAS TERRAS GAUDA ABADIA DE SAN CAMPIO 2023 RIAS BAIXAS

ENOTURISMO ACHA S.L. – BODEGA DAVIDE DAVIDE OBSERVADOR 2023 RIAS BAIXAS

GIL FAMILY STATES S.L. O’FILLO DA CONDESA 2023 RIAS BAIXAS

GRANBAZAN GRANBAZÁN ETIQUETA VERDE 2023 RIAS BAIXAS

LAGAR DE FORNELOS LAGAR DE CERVERA 2023 RIAS BAIXAS

MAR DE FRADES S.L. MAR DE FRADES ALBARIÑO 2023 RIAS BAIXAS

PACO & LOLA (COOPERATIVA VITIVINICOLA AROUSANA S.C.G.) FOLLAS NOVAS 2023 RIAS BAIXAS

PACO & LOLA (COOPERATIVA VITIVINICOLA AROUSANA S.C.G.) Nº12 BY PACO & LOLA 2023 RIAS BAIXAS

QUINTA COUSELO S.L. QUINTA DE COUSELO 2023 RIAS BAIXAS

Baco de Prata:

ADEGA CONDES DE ALBAREI S.A.U. CONDES DE ALBAREI 2023 RIAS BAIXAS

ADEGA TERRAS MANCAS S.L. TERRAS MANCAS 2023 RIAS BAIXAS

ADEGAS GRAN VINUM S.L. ESENCIA DIVIÑA 2023 RIAS BAIXAS

ADEGAS MORGADIO S.L. MORGADÍO 2023 RIAS BAIXAS

ADEGAS MORGADIO S.L. PUERTA SANTA 2023 RIAS BAIXAS

ALTOS DE TORONA ALTOS DE TORONA ROSAL 2023 RIAS BAIXAS

ALTOS DE TORONA ALTOS DE TORONA CAIÑO 2023 RIAS BAIXAS

BODEGAS AGUIUNCHO S.L. MAR DE ONS 2023 RIAS BAIXAS

BODEGAS AQUITANIA S.L. AQUITANIA 2023 RIAS BAIXAS

BODEGAS LA VAL LA VAL ALBARIÑO 2023 RIAS BAIXAS

BODEGAS MARTÍN CÓDAX SAU MARTÍN CÓDAX 2023 RIAS BAIXAS

BOUZA DO REI SAT ALBARIÑO BOUZA DO REI 2023 RIAS BAIXAS

DESARROLLO DE MARCAS MAREJADA 2023 RIAS BAIXAS

ENOTURISMO ACHA S.L. – BODEGA DAVIDE DAVIDE 2023 RIAS BAIXAS

FELIX SOLIS AVANTIS PULPO ALBARIÑO 2023 RIAS BAIXAS

GRANBAZAN GRANBAZÁN ETIQUETA AMBAR 2023 RIAS BAIXAS

HAMMEKEN CELLARS SL GOTAS DE MAR ALBARIÑO 2023 RIAS BAIXAS

NOTAS FRUTALES DE ALBARIÑO LA TRUCHA 2023 RIAS BAIXAS

PACO & LOLA (COOPERATIVA VITIVINICOLA AROUSANA S.C.G.) LOLO 2023 RIAS BAIXAS

PACO & LOLA (COOPERATIVA VITIVINICOLA AROUSANA S.C.G.) PACO & LOLA 2023 RIAS BAIXAS

QUINTA COUSELO S.L. VALDAMOR 2023 RIAS BAIXAS

SEÑORÍO DE RUBIÓS S.L. MANUEL D´AMARO ALBARIÑO 2023 RIAS BAIXAS

TERRAS DE COMPOSTELA C.B. ALMA DE COMPOSTELA 2023 RIAS BAIXAS

VINOS Y BODEGAS GALLEGAS S.A.U RECTORAL DO UMIA ALBARIÑO 2023 RIAS BAIXAS

VIÑAS E ADEGAS GALEGAS SLU D. PEDRO DE SOUTOMAIOR 2023 RIAS BAIXAS

DO. RIBEIRA SACRA:

Gran Baco de Ouro:

BODEGAS PETRÓN S.L. PRÓMINE SINGULAR 2023 RIBEIRA SACRA

Baco de Ouro:

ADEGA PONTE DA BOGA S.L. G GODELLO PONTE DA BOGA 2023 RIBEIRA SACRA

Baco de Prata:

BODEGAS PETRÓN S.L. PRÓMINE 2023 RIBEIRA SACRA

REGINA VIARUM REGINA VIARUM GODELLO 2023 RIBEIRA SACRA

DO MONTERREI:

Baco de Ouro:

CREGO E MONAGUILLO CREGO E MONAGUILLO GODELLO 2023 MONTERREI

Baco de Prata:

ADEGAS PAZO DAS TAPIAS S.L. ALMA DE AUTOR BLANCO 2023 MONTERREI

BODEGAS LADAIRO S.L. LADAIRO COLECCIÓN FAMILIA 2023 MONTERREI

BODEGAS MARTÍN CÓDAX SAU MARA MARTÍN 2023 MONTERREI

VIÑAS E ADEGAS GALEGAS SLU TERRAS DO CIGARRÓN 2023 MONTERREI

IXP RIBEIRAS DO MORRAZO:

Baco de plata:

OS AREEIROS OS AREEIROS 2023 IGP RIBEIRAS DO MORRAZO

VIÑOS GALEGOS SEN DO:

Baco de Prata:

ADEGAS O CASTRO SL ALMA GAIA ROSE 2023 ESPAÑA

ADEGAS O CASTRO SL ALMA GAIA REBELDE 2023 ESPAÑA

ADEGAS TERRA SANTA SL MAR DE GALILEA 2023 ESPAÑA