Galicia acolle esta semana a reunión científica da Sociedade Española de Pastos

A Escola Politécnica Superior de Lugo acollerá o 23 ao 26 de setembro a Reunión Científica da Sociedade Española de Pastos, que se celebra por primeira vez na provincia co apoio da área de Rural da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
O deputado de Rural Daniel García, a concelleira de Partipación do Concello de Lugo Cristina López, a directora da EPS Rosa Romero e María Bande e Andrés Osoro, membros do comité científico do congreso, acompañados por Isabelle Gómez e Eloi Villada, da Sociedade Galega de Pastos e Forraxes, presentaron o programa deste encontro científico que leva por título “Os pastos como elemento vertebrador dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible”.
Ao longo das catro xornadas de congresso, presentaranse máis de sesenta comunicacións científicas arredor dos eixos temáticos que articulan o programa: Biodiversidade e Servizos Ecosistémicos, Pastos forestais, sistemas agrosilvopastorais e prevención de incendios, Produción vexetal, Produción animal e Historia e Economía Agraria. Tamén se ofrecerán relatorios e se abrirán espazos de debate sobre as cuestións abordadas nas comunicacións. Ademais, a área de Rural exporá o funcionamento do programa de formación para infantil e primaria Da Escola á Granxa e da convocatoria de axudas directas ao pastoreo “O que non arde”
Daniel García agradeceu o “compromiso e apoio da dirección da Escola Politécnica em iniciativas que contribúen á transferencia de coñecemento” e destacou a “importancia de achegar á nosa universidade eventos de carácter científico, investigador e divulgador que refrenden o seu papel referencial em materias relacionadas cos sectores agrogandeiro e forestal”.
Nese sentido, subliñou “a necesidade de incorporar o coñecemento xenerado polo estudio e a investigación á prevención de lumes, lembrando o documento con máis de 100 medidas propostas de mellora da xestión na prevención e extinción de lumes que un grupo de expertos trasladou á Comisión de lumes celebrada no 2.018 no Parlamento de Galicia”
O congreso inclúe tamén visitas das persoas participantes a granxas da provincia con pastoreo como Traloagro, Casa Bértolo, Gandería Palmeiro, Airas Moniz ou Casa da Fonte.