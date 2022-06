Galardoados nos premios D.O. Ribeiro 2022

A Coruña foi este año a cidade elixida polo Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeiro para celebrar a súa tradicional Gala de Premios da D.O. Ribeiro, que este xoves reuniu a máis de duascentas persoas no Centro Ágora, converténdose no punto de encontro de profesionais do sector e afeccionados, que puideron gozar dunha amena cerimonia conducida pola coñecida actriz Lucía Veiga, e amenizada pola música da artista Yoli Sáa, e a que non quixeron faltar representantes das principais institucións públicas que mostraron deste xeito o seu apoio ao sector.

A gala, na que se recoñeceu a labor de difusión do viño realizada por empresas e persoas, é o acto central dunha semana de actividades coas que a D.O. Ribeiro achegou os seus viños ao público dunha cidade á que lle unen vínculos históricos, tal e como lembrou na súa intervención o presidente do Consello Regulador, Juan Manuel Casares, que aproveitou para falar da importancia da entidade que representa e que “xunto á Ruta do Viño, se erixe no gran xestor do tecido socioeconómico dunha Enocomarca histórica”.

O presidente da D.O. lembrou os logros acadados polo C. R. a pesar das dificultades. “Modernizamos a entidade, multiplicamos os controis e con eles reforzamos a confianza do noso consumidor”, e recalcou o esforzo económico realizado “que nos permite desenvolver este ano o maior orzamento en promoción da historia do Ribeiro”.

Así mesmo o presidente da D.O. tamén falou dous dous grandes retos marcados para o futuro inmediato. “Por unha banda, temos que deter o gran problema da minguar dá nosa base territorial antes que comprometa de maneira irremediable o gran motor económico dá nosa Enocomarca”, dixo, ” e por outro debemos posicionarnos como un destino enoturistico de referencia, tanto en calidade como en desestacionalización, aproveitando as oportunidades que ofrece a chegada do AVE para poñer en valor os nosos recursos, territorio, historia, patrimonio, termalismo e viño”.

Ademais, Juan Manuel Casares fixo fincapé en os bos resultados obtidos polas adegas da D.O., que “concurso tras concurso avalan a magnífica calidade dos nosos viños e evidencian o camiño ascendente desta Denominación de Orixe, un camiño que nos ten que levar ao noso obxectivo, que o Ribeiro viva unha nova primavera”.

E precisamente ese foi o lema elixido para unha gala na que os protagonistas foron os galardoados.

Alfonso Sánchez Izquierdo, director xeral da CRTVG, Persoeiro de Honra, a quen o presidente da D.O. deu as grazas “polo labor que está a facer polo meu país, pola miña lingua e pola miña identidade. Como vostede, eu estou orgulloso de levantarme cada mañá moito máis galego”.

A investigadora Emilia Losada, Ribeiro en Nós, por “sentar as bases do futuro da viticultura en Galicia”; o viticultor José Estévez, Vida entre Vides, que “representa o que quere o Ribeiro, a continuidade entre xeracións e a transcendencia tanto no tempo como no espazo”; a revista Hum!, que dirixe Sandra Faginas, “un suplemento que leva dez anos sendo un dos espellos da explosión enogastronómica de Galicia”, e que recibiu o Premio Mellor Tarefa de Comunicación, e Pilar Cavero, Muller e Viño, polo seu “percorrido como catador e divulgadora comprometida con este sector”.

O presidente da D.O. tamén felicitou ós establecementos premiados nesta edición, A Mundiña, Tapas Areal e Saborido, esperando que ” a vosa aposta polo Ribeiro sexa o espello onde se miren os demais”.

VIÑOS PREMIADOS

Un dos momentos máis emocionantes da gala foi a entrega dos premios ós mellores viños elixidos na cata oficial, e que neste ano resultaron ser Torre de Oliveira Expresión 2021, de Pazo do Mar, en Branco Adegas; Eduardo Peña 2021, de Eduardo Rodríguez e Luz Cánovas, en Branco Colleiteiros; O Cotarelo 2020, de Benigno Ríos Mosquera, en Tinto Adegas, e Libro 2020, de Antonio Cajide Gulín, en Tinto Colleiteiros. Adegas todas elas que representan “a esencia sempre viva do Ribeiro, o latexo dos tres vales que conforman o noso ser”

A gala contou coa presenza de numerosas autoridades, entre elas os conselleiros Diego Calvo, vicepresidente da Xunta de Galicia, e Medio Rural, José González; a directora da Axencia Turismo de Galicia, Nava Castro; o tenente de alcaldesa dá Coruña, Juan Ignacio Borrego; ademais dos delegados territoriais dá Coruña e Ourense, e varios alcaldes da comarca do Ribeiro, entre outras.