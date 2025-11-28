Galardoados nos Premios ao Desenvolvemento Rural de Galicia 2025

A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, amosou hoxe a súa satisfacción ao comprobar, unha vez máis, “a cantidade de talento, de profesionalidade e de compromiso que existe en Galicia”. Foi na súa intervención no acto de entrega dos Premios ao Desenvolvemento Rural que concede a Xunta a persoas e colectivos que destacan polo seu traballo a prol do rural galego e que este ano, no que acadan a súa décimo sexta edición, recoñecen un total de 12 iniciativas.
A conselleira definiu estes galardóns -aos que este ano concorreron máis de 40 proxectos- como “unha mostra viva de que aquí hai xente capaz de transformar o presente e de deseñar o futuro con forza e con visión”. Asemade, indicou que ao longo dos anos os premios convertéronse nun símbolo de compromiso e nun recordatorio de que o desenvolvemento sostible é posible cando administracións, profesionais e sociedade civil “camiñamos da man”.
Gómez valorou, así mesmo, que nos premios está moi presente o espírito Galicia Calidade, que -sinalou- “fai que nos miren con envexa desde o mundo enteiro, porque desta terra saen produtos excelentes, ideas brillantes e, sobre todo, xente extraordinaria”.
Sobre as diferentes categorías destes recoñecementos, a conselleira subliñou que as iniciativas de mocidade amosan unha xeración nova que aposta polo futuro; as propostas de interese social lembran que a solidariedade e o benestar comunitario poden construírse desde aquí, con modelos de economía social e servizos de proximidade e, no sector agroalimentario, salientou que se premian modelos circulares, ecolóxicos e integrados, que producen con calidade. Na categoría de mulleres, lembrou que se poñen en valor as que lideran transformacións profundas; no eido da innovación tecnolóxica, destácase o seu potencial para mellorar procesos e reducir custos; e no ámbito da recuperación de terras, son iniciativas que -remarcou a conselleira- evitan o abandono e que falan dun rural “vivo e cheo de oportunidades”.
Proxectos premiados en mocidade e interese social
Na categoría de mocidade, resultaron premiados os proxectos presentados por Orixe Salgada (1º posto) e pola Asociación Agrupación Musical do Rosal (2º posto). A primeira iniciativa, radicada en Boiro, é unha empresa pioneira en Galicia dedicada á valorización sostible das algas de arribazón e outras plantas medicinais. A segunda, baixo a denominación de “Amdor, a música eixo vertebrador dun pobo”, constitúe un elemento vital no ámbito cultural e educativo do municipio pontevedrés do Rosal.
Dentro da categoría de proxectos de interese social, foron recoñecidas as iniciativas da entidade “Colaxe” (1º posto) e o “Club Fluvial de Monforte: deporte, inclusión e cohesión social para dinamizar o medio rural” (2º posto). No primeiro caso, trátase dun proxecto localizado en Laxe dunha muller autónoma con visión de futuro, Natali Asorey, que foi quen de poñer en marcha unha entidade formadora especializada en certificados de profesionalidade no ámbito sociosanitario e tamén desenvolver varias casas do maior. En canto ao proxecto do Club Fluvial de Monforte de Lemos, cómpre destacar que é o único complexo acuático e deportivo de referencia na comarca da Ribeira Sacra e en todo o sur de Lugo, con máis de 40.000 m² xunto ao río Cabe.
Sector agrogandeiro, mulleres e innovación tecnolóxica
No que atinxe á categoría do sector agrogandeiro, os gañadores desta edición foron os proxectos presentados por Fogar do Santiso, localizado en Teo (1º posto) e Traloagro, situado en Friol (2º posto). O primeiro naceu como proxecto familiar en 1996 e evolucionou ata converterse nun modelo de desenvolvemento rural que integra innovación, cultura e sustentabilidade en restauración e agroalimentación. A segunda iniciativa é unha empresa que produce, transforma, elabora e comercializa carnes ecolóxicas certificadas de bovino e avícola de produción propia e doutros produtores colaboradores de porcino, ovino e caprino, todas elas certificadas en ecolóxico.
Polo que respecta á categoría de mulleres, recibiron cadanseu premio Laura Vallejo, de Meira (1º posto), e María Elena Ferro, de Vila de Cruces (2º posto). No primeiro caso, trátase dunha muller que traballa como motoserrista e operaria de maquinaria forestal pesada, ademais de colaborar na explotación gandeira familiar. A través das redes sociais, creou o proxecto de achegar, divulgar e revalorizar a agricultura, a gandaría e o aproveitamento forestal. Pola súa banda, María Elena Ferro é promotora da iniciativa “As zoqueiras de Merza”. Con ela, conseguiu un cambio de mentalidade respecto a un produto asociado ao rural e ao traballo do campo, como son os zocos. Baixo a marca Eferro cambiou o valor de uso deste calzado, ideando e diversificando as súas producións como complemento de moda con deseños e cores atrevidas.
Na categoría de innovación tecnolóxica os galardoados nesta edición foron as empresas Enzicas Bio, localizada en Santiago de Compostela (1º posto), e Agrolistik, de Sanxenxo (2º posto). Enzicas Bio é unha entidade biotecnolóxica que ten como misión transformar materias primas locais e ingredientes de alto valor engadido mediante procesos naturais baseados na fermentación fúnxica. Traballan en concreto con castaña galega e subprodutos agroalimentarios coma o salvado ou o bagazo cervexeiro, para dar resposta a retos estratéxicos dos sectores lácteo, cárnico e panadeiro. A segunda das premiadas nesta categoría, Agrolistik, é unha app dixital deseñada para transformar a eficiencia, sustentabilidade e dixitalización do sector agroalimentario. O seu obxectivo é fomentar a mecanización compartida, facilitando o acceso a maquinaria, insumos e servizos de forma flexible, trazable e segura. Así, a aplicación conecta en tempo real a propietarios de maquinaria e vehículos agrícolas con produtores, cooperativas e axentes loxísticos que necesitan estes recursos de maneira puntual ou programada.
Recuperación da terra agraria
Por último, na categoría de recuperación e posta en valor da terra agraria foron premiados os proxectos Enonatur, de Chantada (1º posto), e Tofu Landeira, de Cambre (2º posto). A primeira iniciativa, presentada polo enólogo Roberto Regal, céntrase na recuperación de viñedos en risco de desaparición e na posta en valor da viticultura heroica na Ribeira Sacra, apostando pola produción de alimentos de alta calidade e identidade, recoñecidos como artesanía alimentaria. O segundo proxecto mestura tradición e innovación para elaborar o tofu a base de soia ecolóxica plantada e cultivada en Galicia pola propia entidade. A iniciativa, presentada por Landeira Alimentación SL, representa a súa aposta polo rural galego como fonte de emprego e de calidade de vida.