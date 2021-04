Galacteum procura novos aproveitamentos para a graxa do leite

A empresa láctea da cooperativa Aira e o chef André Arzúa levan meses avanzando en novas solucións para dar valor engadido ás graxas lácteas. As súas propostas chegarán ao mercado proximamente

Derrubar os mitos que aínda pesan sobre a graxa láctea e a súa posta en valor é o obxectivo dun proxecto de colaboración que uniu á firma Galacteum, asentada en Melide (A Coruña), cuxo máximo accionista é a cooperativa Aira, e ao chef André Arzúa, propietario de Espazo Abella.

Os beneficios nutricionais dos produtos derivados do leite para persoas de diferentes idades son un dos motivos que moven á firma de Melide a seguir impulsando a súa actividade de investigación para desenvolver solucións adaptadas a cada necesidade. Paralelamente, tamén xoga un importante papel a desmitificación de moitos prexuízos que existen sobre as graxas lácteas porque, como sinala o director de I+D+i de Galacteum, Anxo Pereira, “está documentado que os ácidos grasos deste tipo de graxas teñen un efecto protector fronte ao risco de cardiopatía isquémica e á súa vez reducen a diabetes de tipo 2. Falamos de ingredientes que a poboación considera prexudiciais dunha maneira prejuiciosa, cando existe evidencia científica suficiente que demostra que teñen beneficios para a saúde”, subliña.

Novos produtos

Froito desta colaboración chegarán ao mercado unha serie de produtos, con solucións de ingredientes versátiles que, ás súas propiedades organolépticas, engaden unha gran calidade nutricional e permitirán a elaboración de variedade de receitas.

Entre as vantaxes destes novos desenvolvementos atópanse a resistencia ás altas temperaturas, a redución dos tempos de cociñado, a capacidade de manter texturas ou os diferentes matices dun sabor moi característico. Todo iso convérteos nun bo sustitutivo saudable das graxas puras animais.

O traballo conxunto, que arrincou en setembro de 2020, estendeuse até o inicio de 2021. Durante ese período, o chef Arzúa afondou nas propiedades dos novos produtos e as súas posibilidades. “Deseñamos alternativas novas para o mercado que, ademais de ser máis saudables, ofrecerán ás persoas consumidoras posibilidades que non tiñan ao seu alcance até agora”, conclúe o responsable de I+D+i de Galacteum. O resultado do traballo, que busca o valor engadido a través da innovación e a tradición, chegará aos lineais proximamente.