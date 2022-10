Gadis pon en valor o papel das mulleres rurais na cadea alimentaria

Gadis celebrou o seu primeiro foro “Mulleres rurais: a importancia na cadea alimentaria” co obxectivo de mostrar a importancia deste colectivo en toda a cadea alimentaria e destacar o seu importante labor desde a experiencia e o coñecemento da contorna rural como elementos cruciais para o seu desenvolvemento socioeconómico. Este encontro tivo lugar na sede do CEIDA (Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia) con motivo da recente conmemoración do Día Internacional das Mulleres Rurais promovido pola ONU. Máis de corenta profesionais de diversos ámbitos déronse cita de forma presencial na xornada, que tamén se retransmitiu vía streaming.

A directora de Marketing e RSC de GADISA retail, Melisa Pagliaro, tomou a palabra para profundar no modelo de negocio que promove a compañía coa sustentabilidade económica, social e ambiental como peza angular enfocada a “non concibir o hoxe sen pensar no mañá”. A empresa de distribución ten como misión ofrecer de forma sostible a maior variedade de produtos de alimentación compartindo o valor xerado coa súa contorna. O compromiso cos máis de 1.000 provedores de proximidade cos que traballa de forma continua así o demostra.

A continuación, interveu a presidenta do Consello Regulador da DOP Pemento de Herbón e da Sociedade Agraria de Transformación A Pementeira, Milagros González, quen puxo de relevo o que supón, para produtores e cooperativas, estar amparados por unha entidade que certifica a orixe e a calidade dos pementos, como garantía para a súa incorporación á canle de vendas dos supermercados. Agradeceu a Gadis que teñan asegurada a comercialización das súas colleitas, un respaldo fundamental para que sigan sendo viables as súas explotacións agrícolas, que contribúen a fixar poboación na contorna rural.

Catro voces femininas protagonistas da nova campaña de Gadis de apoio ás mulleres rurais, que son provedoras locais, participaron nunha mesa redonda. Son Amaya Romano, Carmen Lista, Rocío Sequedo e Sonia Montes, emprendedoras que sacan adiante negocios con produtos da horta galega en diferentes puntos da comunidade. Un exemplo do papel activo das mulleres no desenvolvemento da economía local dos seus respectivos lugares de orixe, que é un elemento vertebrador para toda a poboación, obxectivo compartido con Supermercados Gadis.

Os numerosos retos diarios aos que se enfrontan e que superan, ademais das estratexias que poñen en marcha para lograr que os produtos que cultivan nos seus terreos e explotacións cheguen ao consumidor final, centraron o debate, no que apuntaron que é fundamental contar co apoio de empresas como Gadis.

Impacto positivo na contorna

Co desenvolvemento desta xornada, Supermercados Gadis tamén quere ser altofalante para o papel tan importante que desempeñan as mulleres do medio rural para o cumprimento dos 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da ONU, cos que o programa de RSC da empresa está aliñado, sempre coa intención de xerar impacto positivo na súa contorna.