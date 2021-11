‘Funeral’ en Lugo polo sector lácteo

Arredor dun milleiro de gandeiros da provincia de Lugo manifestouse hoxe polas rúas da capital para reclamar unha suba do prezo que cobran polo leite que producen, de xeito que se compense o encarecemento que están a sufrir nos pensos, o gasóleo e o prezo da luz, unha situación que fai “inviables” as súas explotacións.

A marcha tomou forma de comitiva fúnebre, coa idea de simbolizar a morte do agro e do sector lácteo. Encabezou a comitiva un carro tirado por vacas, que portaba un cadaleito, un cántaro de leite e coroas de toxos cos lemas ‘Os ministros de agricultura non te olvidan’ e ‘Loitou ata o final’. Detrás, os manifestantes marcharon vestidos de negro e en silencio, algúns deles con chalecos negros nos que se listaba a empresas afectadas pola ‘morte’ do agro, desde fábricas de pensos e fertilizantes, talleres de maquinaria e tendas veterinarias a empresas de construción ou Concellos.

Tamén houbo presencia na mobilización de arredor de medio cento de tractores, que quedaroan dando volta pola Ronda da Muralla mentres a manifestación internouse a pé no casco vello de Lugo, camiño da Subdelegación do Goberno.

A marcha partiu da sede da Xunta de Galicia na Ronda da Muralla e rematou diante da Sugdelegación do Goberno, posto que a asociación convocante, Agromuralla, reparte culpas entre ámbalas dúas institucións, ás que acusa de non facer nada para evitar “a ruína” dos gandeiros e o peche das súas granxas.

Como parte da mobilización, o presidente de Agromuralla, José Luis Pérez, tomou a palabra para expoñer as demandas dos gandeiros. A súa intervención completouse tamén coa filla dunha gandeira, que expuxo a situación en primeira persoa e evidenciou que nos últimos seis anos pecharon en Galicia 2.000 granxas, a un ritmo de unha ao día.

Tamén tomou a palabra o ata fai pouco presidente de Agromuralla, Roberto López, protagonista nos últimos días dun vídeo que se fixo viral na internet, para advertir de que se o problema persiste, “haberá medidas drásticas”. En concreto, López pronosticou que “ata que falte o leite nas cidades, isto non se solucionará”.

Un prezo mínimo de 40 céntimos

Agromuralla denuncia o “incremento de custos de produción sen precedentes na historia máis recente do sector leiteiro” que fai que producir un litro de leite custe 40 céntimos mentras a media á que o venden os gandeiros é de 32 céntimos.

Debido a este desfase, o sector productor de leite está neste momento “nun estado de emerxencia económica” provocado polo incumprimento da Lei da Cadea. “Estamos infrinxindo a lei vendendo a perdas. O noso leite ten que ser pagado polo prezo que se merece. A día de hoxe cobrar o litro por baixo dos 40 céntimos aboca ao peche a calquera granxa”, asegurou o presidente de Agromuralla, José Luis Pérez Barreiro.

“O ano pasado desde o Ministerio de Agricultura aseguráronnos que conseguiran un gran avance para nós plasmando na Lei da Cadea Alimentaria a obrigatoriedade de que o prezo que cobramos os produtores polo leite cubra os custos de produción, pero os problemas xorden na práctica cando hai que aplicar a letra pequena”, dixo.

“As industrias avasallan en nós canto lles dá a gana, tanto é así que nos imponen os termos dos contratos sen darnos opción a negociar nin as cláusulas nin os prezos. Na maior parte dos contratos que nos vemos abocados a asinar para poder vender o noso produto os custos de produción non se cubren”, denunciou o presidente de Agromuralla.

“Cobramos o leite como hai 30 anos”

O prezo do leite que cobran os produtores segue estancado desde fai décadas, denunciaron os manifestantes, mentres os custos de produción non deixaron de subir, “algo que está tornando inviables as nosas explotacións”, aseguraron. “Estamos agonizando gracias ás políticas de deixadez que se veñen levando a cabo nos últimos anos”, criticou o presidente de Agromuralla.

“Se nos remontamos ao ano 1998, antes incluso da chegada do euro, cobrabamos o leite a un prezo equivalente a 32 céntimos e resulta que 23 anos máis tarde estamos nun prezo base de 31 céntimos”, exemplificaron. “No 98 pagabamos pola cuota de autónomos 117 euros e hoxe estamos en 285; no 98 con 160 euros pagabas a luz de dous meses e hoxe non nos dá nin para a factura da enerxía dunha semana”, compararon.

Manter viva “a Galicia profunda”

“Pedimos unha suba do prezo que cobramos polo leite que garantice a viabilidade económica das explotacións para poder seguir mantendo viva esta Galicia profunda que tanto apreciamos”, pedíu o presidente de Agromuralla.

“Encarecer ao consumidor a cesta da compra non é a solución se ese incremento de prezo non repercute no produtor. Nos últimos tempos os prezos subiron no supermercado pero descoñecemos quen leva a ganancia ou como se reparten o pastel a industria e a distribución”, dixo.

“Cando se rexistran as contas anuais das multinacionais lácteas sempre teñen millóns de euros de beneficios mentres que centos de granxas pechan en Galicia cada ano. No que vai de 2021 pecharon xa 321. Cantas máis teñen que pechar para que se faga cumprir a normativa vixente?”, preguntou José Luis Pérez Barreiro.