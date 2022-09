A Fundación Caixa Rural Galega Tomás Notario Vacas entrega a primeira beca por excelencia académica

O meirense Alexandre Rico Fernández foi o beneficiario desta beca na I Edición do Programa de Estudos de Posgrado’ pola súa excelencia académica obtendo a admisión nunha das universidades de máis recoñecemento internacional no ámbito veterinario

O presidente da Fundación Caixa Rural Galega Tomás Notario Vacas e o presidente da Caixa Rural Galega Manuel Varela entregaron ao meirense Alexandre Rico Fernández unha beca dotada con 40.000 euros pola súa excelencia académica obtendo a admisión na Universidade de California, unha das máis recoñecidas internacionalmente no ámbito veterinario. Esta axuda concédese para a realización dun Máster en Medicina Preventiva Veterinaria.

O bolseiro, ademais de agradecer a selección da súa candidatura para a concesión da bolsa, comentou a súa intención de desenvolver a súa carreira profesional en Galicia e destacou a súa ilusión e compromiso co sector gandeiro, do que procede e coñece ben, así como coa Fundación para que o seu desenvolvemento profesional e experiencia sirvan para mellorar as capacidades do sector agrogandeiro galego. Alexandre Rico, que tamén comentou o calendario do máster financiado, viaxará nos próximos días a California para iniciar o mesmo.

Pola súa parte, Tomás Notario felicitou ao beneficiario destacando, tanto a súa condición de gañador da primeira beca, como a satisfacción pola idoneidade do seu perfil e a finalidade dos seus estudos. Do mesmo xeito, Manuel Varela fixo fincapé “no orgullo que representa para a entidade e para a fundación a concesión desta bolsa a un candidato que responde con creces ás expectativas establecidas”.

En canto á liña de estudo do meirense é necesario sinalar que a súa vocación polo mundo gandeiro vénlle de neno xa que naceu no seo dunha familia de veterinarios e gandeiros da Terra Chá, sendo por iso perfecto coñecedor do ambiente rural e da comunidade láctea. Entre as motivacións de Rico para estudar lonxe da súa terra está a capacitación para poder achegar valor á nosa comunidade, considerando que á súa xeración correspóndelle pasar de ser observadora a ser protagonista no devir do rural galego, que está fortemente ligado aos sectores agroalimentario e forestal.