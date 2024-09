A Fundación Arume presenta o programa de ‘Piñeiros 24’ que pon o foco na cadea forestal e da madeira de Francia

A Fundación Arume presenta o programa de Piñeiros 24, a cuarta edición do encontro internacional especializado nas coníferas, que se desenvolverá o martes 29 de outubro na Cidade da Cultura (Edificio Fontán).

Este ano, Piñeiros 24 contará cunha conferencia principal, a cargo do arquitecto que ideou a Vila Olímpica de París, Dominique Perrault; e con tres mesas redondas que abordarán cuestións claves na cadea forestal – madeira, como son o papel da madeira na descarbonización e industrialización da construción, experiencias na xestión de montes e, en terceiro lugar, innovacións en usos e produtos complementarios que se extraen das coníferas.

Francia será o país coprotagonista de Piñeiros 24, igual que en anos anteriores se lle prestara unha adicación similar a Portugal (Piñeiros 23) ou a Euskadi (Piñeiros 22). Francia, en especial a rexión de Nova Aquitania, é un dos referentes europeos no manexo do piñeiro do país (‘Pinus pinaster’), tanto a nivel forestal como industrial. En Piñeiros 24 contarase coa presenza de Xylofutur, o clúster de innovación do sector forestal – madeira do país veciño, e cunha serie de ponentes que explicarán a realidade da cadea monte – industria de coníferas en Francia.

A conferencia principal correrá ademais a cargo de Dominique Perrault, o arquitecto que ideou a Vila Olímpica de París, que en parte ergueuse sobre estruturas híbridas de madeira, formigón e aceiro.No proxecto, empregouse o CLT (madeira contralaminada) en partes estruturais dos edificios, xunto con madeira laminada e con entramados de madeira nas fachadas.

A asistencia ó evento será por invitación da organización ou previa inscripción previa, pero tamén se poderá seguir por streaming.