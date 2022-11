A Fundación Arume presenta este luns primeiros resultados e folla de ruta para a mellora xenética das coníferas galegas

Unha xornada na Cidade da Cultura (sala de eventos do Edificio Fontán) fará balance do convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e a propia Fundación, encamiñado á obtención de plantas de piñeiro melloradas

Parcela de ensaio de piñeiro do Centro de Investigación Forestal de Lourizán. / Arquivo.