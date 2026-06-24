FSC® España celebra o seu 25 aniversario con máis dun millón de hectáreas de superficie forestal certificada, 336.983 delas en Galicia

A organización sen ánimo de lucro Forest Stewardship Council® (FSC) promove unha xestión forestal ambientalmente apropiada, socialmente beneficiosa e economicamente viable dos bosques en todo o mundo, sen comprometer as necesidades de xeracións futuras. A nivel global véno facendo desde hai máis de 30 anos e na actualidade existen máis de 173 millóns de hectáreas certificadas FSC e case 70.000 empresas dispoñen das súas cadeas de custodia certificadas, para transformar e comercializar produtos de orixe forestal con garantías de rastrexabilidade. En España, a organización acaba de cumprir o seu primeiro cuarto de século e celebrou na cidade de Cuenca, xunto con este fito, o logro de pasar a cifra do millón de hectáreas con esta certificación de xestión forestal.
Na Asemblea Xeral de socios déronse a coñecer as principais cifras de actividade no noso país. A comunidade con máis superficie certificada FSC segue sendo Galicia, que alcanzou as 336.983 hectáreas, fronte ás 271.401 hectáreas rexistradas o ano anterior, o que supón un incremento do 24,16%, un crecemento superior á media nacional. Séguenlle Castela-A Mancha (271.869 ha), Andalucía (189.749 ha) e Castela e León (96.578 ha). É preciso sinalar, poñendo o foco no tipo de propiedade forestal, que a superficie certificada correspondente a bosques xestionados a pequena escala ou de baixa intensidade representa o 49% do total, un 3% máis que hai un ano.
Liderazgo en servizos do ecosistema
Outro dato notable é que ao redor de 100.000 hectáreas do millón con certificado FSC en España contan coa verificación de servizos do ecosistema. Desde a súa posta en marcha en 2018, este procedemento exclusivo do Forest Stewardship Council permite demostrar impactos positivos sobre sete servizos do ecosistema: biodiversidade, carbono, chan, aire, auga, usos recreativos e servizos culturais. Co Procedemento de Impacto Verificado FSC, nos bosques, montes e plantacións do país certificáronse ata a data 22 impactos en conservación da biodiversidade, 12 en secuestro e almacenamento de carbono, 12 en servizos das concas hidrográficas (auga) e catro en servizos recreativos.
Mercado, competitividade e sustentabilidade
A certificación FSC de cadea de custodia mantén unha tendencia de crecemento sostido, tamén cun 3% máis que no período anual anterior. A mediados de maio de 2026, rexistrouse un total de 1.792 certificados. En España, o número de certificados FSC de cadea de custodia creceu un 213% nos últimos dez anos, consolidando a adopción de estándares de xestión forestal responsable no tecido empresarial. Este crecemento evidencia que cada vez máis organizacións españolas consideran a rastrexabilidade e a certificación FSC como elementos clave para mellorar a súa competitividade, responder as esixencias do mercado e acceder a cadeas de subministración e mercados internacionais cada vez máis orientados á sustentabilidade.
O maior número de certificados FSC de cadea de custodia en España concéntrano Cataluña (474), Comunidade Valenciana (322) e Galicia (241), reflectindo o peso dos sectores industriais, gráficos e do packaging nestas comunidades.
Estas certificacións concéntranse principalmente nas categorías de pulpa, papel e cartón (54%) e madeira (41%), con crecementos estables do 2% e do 6%, respectivamente. En relación co ano anterior, entre a evolución positiva xeneral de todas as categorías, destaca especialmente o crecemento dos produtos non maderables (20%), o que evidencia unha diversificación progresiva da certificación FSC cara a novas categorías de produto.
A distribución por produto forestal comercializado mostra un crecemento xeneralizado respecto ao ano anterior, con variacións positivas en todas as categorías analizadas. Os produtos vinculados ao papel e os seus derivados continúan sendo os máis relevantes: estas categorías manteñen crecementos moderados pero constantes en comparanza co ano anterior, na contorna do 3% ao 4%, o que reflicte unha demanda estable e consolidada.
No ámbito da madeira, obsérvase unha evolución máis dinámica en determinados segmentos. Taboleiros (+11%) e construción (+9%) destacan como os principais motores de crecemento, xunto con outros produtos de madeira (+9%) e mobiliario de exterior e interior (+6%), o que reflicte un crecemento xeneralizado e sostido nas distintas aplicacións da madeira, con especial intensidade nos usos vinculados á transformación e a construción.
Finalmente, os produtos non madeirables rexistran o maior crecemento relativo (+20%), aínda que partindo dunha base máis reducida, o que suxire un proceso de diversificación progresiva dentro do ecosistema de produtos forestais certificados.
FSC, o selo forestal máis recoñecido en España
En España, máis da metade das persoas enquisadas (51%) recoñece o selo FSC, un nivel aliñado coa media global e que sitúa a FSC como a certificación forestal máis coñecida tanto no noso país como a nivel internacional. O Estudo Global do Consumidor FSC 2025, elaborado por IPSOS para Forest Stewardship Council en 50 países, confirmou recentemente o sólido posicionamento de FSC como referente internacional en certificación forestal responsable e como unha das etiquetas de sustentabilidade con maior recoñecemento entre os consumidores.
Entre todas as etiquetas mostradas no estudo, FSC ocupa a primeira posición en notoriedade, por diante mesmo do selo ecolóxico da Unión Europea. A presenza de FSC no mercado tamén continúa consolidándose: máis dunha cuarta parte dos consumidores españois afirma ver a etiqueta FSC en produtos polo menos varias veces ao mes, reflexo da implantación da certificación en sectores crave e da súa visibilidade no punto de venda.
O estudo pon de manifesto o impacto directo de FSC na percepción e reputación das marcas. Sete de cada dez consumidores españois aseguran que confían máis nas marcas que incorporan a etiqueta FSC nos seus produtos. Entre quen coñece o selo, esta porcentaxe ascende ao 78%, o que é unha mostra da capacidade de FSC para reforzar a credibilidade, a transparencia e o compromiso ambiental das organizacións.