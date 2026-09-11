FRUGA reclama axudas urxentes para o agro galego ante o impacto da seca

A Federación Rural Galega (FRUGA) reclama ao Goberno galego unha resposta inmediata ante as consecuencias que a seca está a provocar nas explotacións agrarias de Galicia. A organización considera que a situación deste verán está levando numerosas explotacións a situacións límite, especialmente no sector gandeiro, e advirte de que os efectos poden agravarse nos vindeiros meses.
Segundo FRUGA, o acceso á auga estase complicando en diferentes comarcas, mentres que a práctica desaparición dos pastos obrigou as explotacións gandeiras a recorrer ás reservas de forraxe almacenadas para o inverno. A organización sinala ademais que as previsións de rendementos do millo forraxeiro sitúan a produción en moitas zonas por baixo do 50 %.
A dificultade para adquirir forraxes noutros territorios, como Castela, pola incidencia da mesma seca, incrementa a preocupación polo abastecemento. FRUGA considera que esta situación pode obrigar explotacións de leite e carne a reducir o número de cabezas de gando ante a falta de alimento ou o incremento dos custos. Ao seu xuízo, a consecuencia sería unha caída da produción e da rendibilidade, con risco mesmo para a continuidade dalgunhas explotacións e para o futuro do rural galego.
A entidade agraria reclama, como primeira medida, unha liña de axudas extraordinarias para facer fronte ás dificultades actuais e á previsible escaseza de alimento nos próximos meses. Ao mesmo tempo, defende a posta en marcha de políticas estruturais para adaptar o sector a unhas condicións climáticas nas que os episodios de seca extrema serán cada vez máis habituais.
Entre as propostas figura reforzar a investigación sobre especies e cultivos forraxeiros máis resistentes á seca, así como dotar de máis recursos o Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo. FRUGA tamén pide mellorar a xestión da auga, optimizar os plans de rega e impulsar infraestruturas nas explotacións para almacenar auga da chuvia, recuperar augas e aumentar a eficiencia das captacións e do transporte.
A organización reclama ademais preservar a terra agraria, frear a expansión do eucalipto e elaborar un “mapa da auga” que permita identificar as zonas con maior tensión hídrica e orientar a ordenación dos cultivos e das plantacións forestais.
Finalmente, FRUGA pide crear mecanismos estables de interlocución co sector agrario para definir e desenvolver medidas fronte aos retos presentes e futuros.