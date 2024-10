“As frondosas, con permisos de corta que só autorizan un 30% de aproveitamento, son inviables”

As cortas de frondosas caducifolias en Galicia a penas acadan o 3% do volume total de madeira con destino industrial, cun escaso nivel de aproveitamento e transformación posterior, posto que o destino principal é sobre todo para leña. Un simposio celebrado en Lugo esta primavera analizou algúns dos problemas que se atopan as poucas empresas que na comunidade tratan de valorizar madeiras como a de carballo ou castiñeiro.

Todas coinciden en que o sistema actual de autorizacións por parte da Administración forestal galega impide en boa medida un aproveitamento rendible das 620.000 hectáreas de frondosas autóctonas que hai nos montes galegos, que representan o 40% da superficie total arborada que hai na comunidade.

Pero malia esa importancia numérica, a utilidade para o sector forestal é máis ben escasa. En Galicia córtanse anualmente uns 0,3 millóns de metros cúbicos de madeira de frondosas autóctonas, fronte aos 6,2 millóns de eucalipto (3,7 de glóbulus e 2,5 de nitens) e aos 3,5 millóns de piñeiro (1,6 pinaster, 1,6 radiata e 0,3 sylvestris).

Gabriel Fernández (Galiquercus)

“En case 650.000 hectáreas de frondosas, négome a crer que en todas elas non hai madeira válida para produtos de calidade”

Gabriel Fernández é o xerente de Galiquercus, a denominación actual de Maderbar, un aserradoiro familiar de Baralla con máis de 70 anos de historia que traballa con frondosas e que optou por diversificar producindo madeira para doelas, coas que facer barricas de viño ou whisky, un uso cun alto valor engadido.

Cunha facturación de máis de 7 millóns de euros, este aserradoiro de Baralla é hoxe unha das empresas líderes na fabricación de madeira para barricas en España, pero só o 20% da materia prima que utilizan é de procedencia galega.

O 20% do que fabricamos é con madeira de aquí, o resto é todo con madeira de fóra

“O resto é todo con madeira de fóra. Como non hai madeira de calidade aquí, aprendemos a buscarnos a vida, pero con case 650.000 hectáreas de frondosas en Galicia, négome a crer que en todas elas non hai madeira válida para facer produtos de calidade”, razoa Gabriel, que culpa á Administración de impedir unha maior valorización do monte, ao dificultar as cortas.

“Os permisos de corta nos que só se autorizan un 25 ou un 30% das árbores non son rendibles, porque permanecen no monte os pés bos e ti non te vas meter nunha finca a cortar o malo, o que só vale para leña. Iso é un problema grave que nos leva a ter que traer madeira de fóra de Galicia e de fóra de España”, detalla.

Características da madeira

Para facer doelas, a madeira de carballo empregada ten que ter unhas características determinadas de dureza e rectitude de fío que en Galicia son difíciles de conseguir. “Temos que empezar a facer plantacións e silvicultura; imos xa moi tarde”, lamenta Gabriel.

Temos que facer plantacións e silvicultura, imos xa moi tarde

A madeira de tonelería ten que ter fuste único e recto, diámetro superior a 40 centímetros e copa reducida a un terzo. O rendemento é moito máis baixo porque o corte da doela ten que ser no sentido da fibra da madeira, para que non haxa fugas, no sentido contrario ao serrado habitual. As cuñas que se extraen do tronco necesitan un tempo de curación secado ao aire libre durante dous anos. É un proceso de curado, non de secado.

As rollas de carballo aptas para facer doelas teñen un prezo que pode superar os 400 euros a tonelada. “Non somos capaces de abastecer o mercado. Coa demanda de doelas de Galicia que hai, este podería ser un nicho de mercado cun importante crecemento e un alto valor”, asegura.

Os taninos do carballo axudan á clarificación do viño é á estabilización da cor

O maior produtor de madeira para barricas é Francia, con especies como Quercus petaea e Quercus robur. En EEUU fixeron o mesmo co Quercus alba e co carballo americano, pero o prezo do carballo americano é menos da metade que a do carballo europeo.

A madeira de carballo ten moitos elagitaninos, que pasan ao viño e protexen a cor do viño. Co descubrimento de América empezaron a usarse barricas de carballo para levar o viño e viuse que o viño melloraba con este proceso. España é o país co maior parque de barricas do mundo. En Rioja, o 56% do viño pasa por barricas e en Ribera de Duero o 30%.