Francia prohibe a saída de gando bovino para frear a expansión da dermatose nodular contaxiosa

O Ministerio de Agricultura de Francia prohibiu o pasado venres calquera saída de gando bovino do territorio metropolitano para evitar a propagación do virus da Dermatose Nodular Contaxiosa (DNC) fóra de Francia. O país galo era un dos principais provedores de xovencas de vacún leiteiro para España, un comercio que se parou para frear o contaxio da enfermidade, que fai tres semanas tamén se detectou en varias granxas de Xirona.
Desde o goberno francés destacacan que “a estratexia sanitaria de loita contra a DNC deu os seus froitos nos departamentos de Saboya e Alta Saboya -baseada no baleirado sanitario da explotación na que se detectan positivos, a prohibición de movementos de gando nun radio 50 quilómetros e a vacinación dos animais das granxas circundanets-, onde non se rexistrou ningún brote epidémico desde principios de setembro”. En todo caso, recoñecen que “a aparición moi recente de varios focos puntuais (un no departamento de Ain, tres en Xura e tres en Occitania) é preocupante e probablemente débase ao traslado de animais, algúns deles de forma ilegal (…)Esta situación debilita a confianza dos nosos socios europeos, que seguen con atención a evolución da enfermidade en Francia”.
Por iso, Annie Genevard, ministra de Agricultura, Agroalimentación e Soberanía Alimentaria, convocou o pasado venres con carácter urxente ao Comité Nacional de Orientación da Política Sanitaria Animal e Vexetal (CNOPSAV) e tomou as seguintes medidas:
-Prohibición de calquera reunión «festiva» (concursos, feiras, salóns etc.)/ etc.) de gando bovino en todo o territorio francés.
-Prohibición, en todas as rexións que comprenden unha zona regulada, é dicir, Auvernia-Ródano-Alpes, Borgoña-Franco Condado e Occitania, dos mercados de gando bovino destinado á cría.
-Prohibición de calquera saída de gando bovino do territorio metropolitano para evitar a propagación do virus fóra de Francia.
O Goberno francés advirte de que “aplicaránse sancións severas: multa en caso de incumprimento das medidas de restrición de movementos; aumento da multa en caso de reincidencia; non indemnización por parte do Estado polo baleirado sanitario se as infeccións son consecuencia de comportamentos prohibidos”.
Estas medidas entraron en vigor este sábado e serán válidas ata o 4 de novembro de 2025 inclusive. “Levantaranse o 5 de novembro, se a situación sanitaria o permite”, engaden as autoridades francesas.
«Decidín aplicar estas medidas reforzadas porque o incumprimento das normas relativas ao movemento de gando bovino é a causa da propagación da enfermidade en Francia e do intolerable atraso, para todos, na saída da crise. Estas medidas son necesarias para preservar a gandería bovina francesa e tranquilizar aos nosos socios europeos e comerciais. Agradezo aos profesionais responsables que se mobilizaron e realizaron importantes esforzos durante máis de tres meses. Non hai que baixar a garda; fago un chamamento á responsabilidade de todos na aplicación das medidas”, asegurou a ministra francesa de Agricultura.