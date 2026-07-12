FPLink, unha solución de conectividade forestal para optimizar a xestión da maquinaria

Nace FPLink, unha plataforma de conectividade intelixente para maquinaria forestal, desenvolvida pola empresa Forest Pioneer, que permite optimizar a produtividade, anticipar avarías e mellorar a xestión das explotacións. Este avance foi presentado no VIII Concurso de Innovación Tecnolóxica Galiforest 2026, resultando merecedor dunha mención.
Forest Pioneer SL, empresa líder en maquinaria forestal, con solucións propias adaptadas á realidade do monte en comunidades como Galicia, identificou unha frustración xeneralizada nas empresas do sector: as empresas adquiren maquinaria de última xeración, pero os seus datos de consumo, rendemento e avarías quedan atrapados nos servidores de cada fabricante ou dependen de partes de traballo manuais cubertos no monte ao final da xornada, no mellor dos casos.
“Lanzámonos a este proxecto para resolver un desafío: democratizar e unificar o acceso aos datos. FPLink nace da necesidade real detectada de fusionar, nunha única solución, a telemetría pesada co contexto do maquinista, independentemente do tipo, marca e modelo da máquina”, destacan desde a compañía.
FPLink é un sistema integral de Internet Industrial das Cousas (IIoT) deseñado especificamente para a monitorización, o control operativo e a xestión analítica da maquinaria forestal. A verdadeira disrupción e novidade no mercado radica na súa arquitectura universal e multimarca. FPLINK rompe estas barreiras ao ser capaz de conectarse directamente ao CANbus de calquera máquina do mercado, sen importar a marca nin o ano de fabricación. O sistema elimina a xestión a cegas e dixitaliza o caderno de campo de maneira automatizada, fusionando a telemetría pura do motor co contexto real achegado polo maquinista en tempo real.
FPLink permite ás empresas forestais un seguimento en tempo real da actividade do seu parque de maquinaria
O sistema FPLink de Forest Pioneer SL representa o salto definitivo cara á Explotación Forestal 4.0. É unha solución tractora, universal e aberta que capacita as empresas forestais para tomar decisións baseadas en datos obxectivos, mellorando de forma inmediata a súa rendibilidade, a seguridade das súas operacións e a sustentabilidade do monte.
Unificación tecnolóxica de frotas
FPLink foi deseñado para actuar como un enorme recompilador homoxéneo de datos enriquecidos (mecánicos e humanos). A fase actual do sistema establece a infraestrutura, pero “a seguinte fase da nosa folla de ruta é a integración de modelos de Intelixencia Artificial (Machine Learning) para pasar dunha xestión reactiva a unha explotación prescritiva”, avanzan desde Forest Pioneer.
FPLink facilita automatizar os informes de produtividade, a facturación, anticiparse ás paradas por falta de subministración ou coñecer en tempo real o avance dos traballos no monte. O software e todos os dispositivos instalados na maquinaria están deseñados especificamente para funcionar nas condicións biomecánicas e ambientais da contorna forestal.
O ecosistema FPLink está deseñado especificamente para as condicións biomecánicas e ambientais da contorna forestal
A homoxeneización dos datos de campo do traballo das distintas máquinas permite unha mellor planificación dos traballos de aproveitamento forestal. Antes de dispoñer deste software, unha empresa con 3 marcas de maquinaria distintas precisaba integrar e pagar 3 sistemas de telemetría e 3 API diferentes, co conseguinte caos de datos, mentres que con FPLINK a empresa disporá dunha única API unificada para toda a frota, sen importar a marca.
Exemplo concreto de aforro de tempo: reposición de gasóleo
A incorporación de FPLink á frota permite levar a cabo a loxística anticipativa de subministracións, por exemplo, mediante alertas de combustible. Antes, cando unha máquina esgotaba o gasóleo nunha zona remota, o operario tiña que parar e chamar ao encargado para que este iniciase a loxística de transporte, cunha perda estimada de 4 horas de inactividade.
Porén, con FPLink o sistema monitoriza o depósito, calcula a autonomía restante e emite unha alerta automatizada ao encargado de loxística coa localización GPS exacta da máquina antes de que se produza a parada, permitindo a reposición do combustible sen perda de tempo de traballo.