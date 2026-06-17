Forte caída de prezo da recría frisoa en Silleda

Os xatos pintos baixaron de maneira importante na sesión deste martes en Silleda, con caídas duns 60 euros por becerro. Os animais de cruzamento industrial, sen embargo, mantiveron os prezos, con lixeiras oscilacións en función da idade e o peso dos distintos lotes.
Unha tendencia á baixa notouse tamén nos xatos pasteiros, con descenso tanto nos de raza frisoa coma nos cruzados, en tanto os de raza rubia galega incrementaron o seu valor.
Nos becerros carniceiros, a sesión foi plana, repetindo as cotizacións da semana anterior, cunha lixeira merma no valor dos poucos animais frisóns presentes, mantemento de prezos nos de cruzamento industrial e baixada na raza rubia galega e Ternera Gallega Suprema.
No vacún maior, cunha maior afluenza de gando despois do parón de 2 semanas sen subasta nesta categoría por mor da celebración da Semana Verde, repetíronse practicamente os prezos da última sesión celebrada, o pasado día 26 de maio, coas vacas de categoría Extra pagándose a 2.625 euros de media (unha baixada de 20 euros), as de Primeira nos 1.400 euros, e as de Segunda en 880 euros.
No que respecta ás mesas de prezos do resto de especies gandeiras, no porcino os leitóns frearon na sesión deste martes a súa caída das últimas semanas, en tanto continúa a depreciación dos ovos, que volveron baixar outro céntimo en ducia nos tamaños máis pequenos (S e M).
Descarga as cotizacións completas desta semana neste enlace.