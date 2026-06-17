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Forte caída de prezo da recría frisoa en Silleda

Os xatos pintos baixan uns 60 euros por animal, mentras que os cruzados manteñen o seu valor. As vacas e os becerros carniceiros tamén repiten as cotizacións

Campo Galego
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Os xatos pintos baixaron de maneira importante na sesión deste martes en Silleda, con caídas duns 60 euros por becerro. Os animais de cruzamento industrial, sen embargo, mantiveron os prezos, con lixeiras oscilacións en función da idade e o peso dos distintos lotes. 

Silleda 16-6-26 recriaUnha tendencia á baixa notouse tamén nos xatos pasteiros, con descenso tanto nos de raza frisoa coma nos cruzados, en tanto os de raza rubia galega incrementaron o seu valor. 

Silleda 16-6-26 pasteirosNos becerros carniceiros, a sesión foi plana, repetindo as cotizacións da semana anterior, cunha lixeira merma no valor dos poucos animais frisóns presentes, mantemento de prezos nos de cruzamento industrial e baixada na raza rubia galega e Ternera Gallega Suprema. 

Silleda 16-6-26 becerros carniceirosNo vacún maior, cunha maior afluenza de gando despois do parón de 2 semanas sen subasta nesta categoría por mor da celebración da Semana Verde, repetíronse practicamente os prezos da última sesión celebrada, o pasado día 26 de maio, coas vacas de categoría Extra pagándose a 2.625 euros de media (unha baixada de 20 euros), as de Primeira nos 1.400 euros, e as de Segunda en 880 euros. 

Silleda 16-6-26 vacun maiorNo que respecta ás mesas de prezos do resto de especies gandeiras, no porcino os leitóns frearon na sesión deste martes a súa caída das últimas semanas, en tanto continúa a depreciación dos ovos, que volveron baixar outro céntimo en ducia nos tamaños máis pequenos (S e M). 

Silleda 16-6-26 mesas de prezosDescarga as cotizacións completas desta semana neste enlace

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