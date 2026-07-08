Forte baixada da recría en Silleda

A recría, que até o momento fora resistindo a perda de valor xeralizada que está a sufrir o gando vacún nas últimas semanas, caeu con forza na sesión deste martes da Central Agropecuaria de Galicia celebrada en Silleda, con fortes descensos tanto na raza frisoa coma nos becerros de cruzamento industrial.
Así, os machos frisóns entre 3 e 7 semanas perderon de media 70 euros en animal, cotizando por baixo dos 300 euros, mentres que os de máis de 50 días perderon 35 euros. No caso dos xatos de cruzamento industrial, o descenso foi de máis de 100 euros para os xatos de 2 a 3 semanas e de 80 euros para os de 21 a 50 días de vida.
Os becerros pasteiros seguen a mesma tendencia á baixa, con caídas duns 12 euros nos animais cruzados e mantemento de prezo nos de raza rubia galega. Os animais marcados como Ternera Gallega Suprema foron penalizados con máis de 50 euros, situándose de media en 1.079 euros.
Os xatos de matadoiro foron quen de resistir na sesión deste martes en Silleda, mantendo prezos nos machos de cruzamento industrial e de raza rubia galega e logrando mesmo mellorar as cotizacións no caso das femias. A IXP Ternera Gallega Suprema non está a lograr revalorizar os animais que se comercializan baixo esta marca, que se pagaron ao mesmo prezo que os xatos sen marcar.
O vacún maior segue mantendo bos prezos e as vacas de categoría Extra mesmo se revalorizaron 50 euros para pagarse por enriba dos 2.700 euros de media, caendo, pola contra, as de categoría Primeira e Segunda.
No relativo ás mesas de prezos do resto de especies gandeiras, non houbo variacións con respecto á semana pasada, repetindo as cotizacións tanto o porcino como os ovos, galiñas e coellos.
Descarga as cotizacións completas desta semana neste enlace.