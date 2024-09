A forraxe de calidade pode aumentar a produción láctea nun 20%

Investir en sementes de alta calidade é unha estratexia crave para mellorar a produción e a calidade do leite. A evidencia científica demostra que o uso de forraxes de alta calidade non só incrementa a cantidade de leite producido, senón que tamén mellora o seu perfil nutricional. A longo prazo, este investimento en sementes e forraxes de calidade pode traducirse en aforros significativos e nunha mellora xeral no benestar do gando e a rendibilidade das granxas.

No ámbito da gandería, a calidade da forraxe é fundamental para a produción e calidade do leite. Ágata Tubío, Técnica de Arvum (Delagro), destaca como o seu uso impacta positivamente na produción leiteira e subliña a importancia de seleccionar sementes de calidade para maximizar estes beneficios.

Elixir forraxes de calidade e sementes certificadas non é só unha opción

Segundo Ágata Tubio, “as forraxes de alta calidade poden incrementar a produción de leite nun 15-20% en comparación coas forraxes de menor calidade”. Ademais, salienta que a calidade da forraxe non só inflúe na cantidade de leite, senón tamén na súa composición, cun aumento do 10% no contido de proteínas e graxas. Este aumento é esencial para obter produtos lácteos de maior valor.

Tubio tamén sinala que “hoxe en día sabemos que cada incremento do 1% na dixestibilidade da forraxe tradúcese nun aumento de aproximadamente 0.3-0.5 kg na produción diaria de leite”. Ademais, a mellor calidade da forraxe pode elevar o rendemento total de leite entre un 5-10%, optimizando así a conversión do alimento en leite, uns valores imposibles de alcanzar coa comunmente chamada semente de casa.

Cientificamente está demostrado que as vacas alimentadas con forraxes de alta calidade producen entre 2-4 kg máis de leite por día en comparación con aquelas alimentadas con forraxes menos nutritivas. Así mesmo, a eficiencia alimentaria mellora nun 10-15%, demostrando que forraxes de calidade non só aumentan a cantidade de leite, senón tamén a eficiencia na súa produción.

Mellorar a calidade da forraxe pode resultar nun aumento de 1-3 kg de leite por día por vaca. A dixestibilidade e o contido de nutrientes da forraxe son cruciais para mellorar a produción de leite nun rango do 10-25%. Con todo, non todo o mundo teno tan claro á vista do uso masivo de semente de moi baixa calidade que se fai nalgunhas zonas de Galicia con moita tradición gandeira.

A semente “De Casa” supón unha falsa sensación de aforro

As sementes de herba “de casa” poden parecer unha opción atractiva polo seu custo inicial máis baixo, presentan varias desvantaxes en comparación coas sementes certificadas.

Agata Tubío comenta que “as sementes de herba de casa adoitan ter unha calidade inconsistente. A falta de control sobre a pureza e a calidade destas sementes pode resultar nunha xerminación desigual e na produción de forraxes de menor calidade. Esta inconsistencia afecta directamente a cantidade e calidade da forraxe dispoñible para o gando, impactando negativamente a produción láctea”. Ademais, as sementes non certificadas poden non ser seleccionadas polo seu contido nutricional, o que pode resultar en forraxes con menor valor nutritivo. Forraxes menos nutritivas non proporcionan os nutrientes esenciais que as vacas necesitan para producir leite de alta calidade.

“Outra desvantaxe significativa é a menor resistencia a pragas e enfermidades. As sementes certificadas adoitan ser tratadas e seleccionadas pola súa resistencia a estes problemas. En contraste, as sementes de “casa” poden ser máis susceptibles a pragas e enfermidades, o que pode resultar na perda de cultivos e a necesidade de gastar máis en fitosanitarios”, subliña Ágata.

A adaptabilidade das sementes é outro factor crucial. As sementes certificadas están seleccionadas para adaptarse a condicións específicas de chan e clima, mentres que as sementes de “casa” poden non estar adaptadas ás condicións locais, o que pode resultar nun crecemento subóptimo da forraxe. Aínda que as sementes de “casa” poden parecer máis económicas inicialmente, a menor calidade e os problemas asociados poden resultar en maiores custos a longo prazo. Isto inclúe gastos en tratamentos adicionais, menor eficiencia alimentaria e posibles perdas de produción.

“Aínda que as sementes de herba de casa poden parecer unha opción económica a curto prazo, as desvantaxes en termos de calidade, rendemento e custos a longo prazo fan que as sementes certificadas sexan un investimento máis sensato para os produtores de leite”, conclúe Ágata.

Os gandeiros profesionais usan só semente certificada

Para garantir unha forraxe de alta calidade, é fundamental comezar con sementes de calidade. As sementes de herba certificadas aseguran forraxes nutritivas e dixeribles, o que mellora a produción de leite e a eficiencia alimentaria.

Optar por sementes sementadas en casa sen os controis de calidade necesarios pode resultar en forraxes de menor calidade. Isto pode levar a unha diminución na produción de leite e a un aumento nos custos de alimentación. As sementes de baixa calidade producen forraxes menos nutritivas e dixeribles, afectando negativamente a saúde das vacas e o seu rendemento.

Para os produtores de leite, elixir forraxes de calidade e sementes certificadas non é só unha opción, senón unha necesidade para alcanzar os máximos rendementos e asegurar a saúde e produtividade das súas vacas leiteiras.

