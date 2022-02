Foro esenciais en Bioeconomía, 3 e 4 de marzo en Santiago

Data inicio: 03/03/2022

Data fin: 04/03/2022

Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia, Rúa de Miguel Ferro Caaveiro, Santiago de Compostela, España

A Axencia Galega da Industria Forestal, XERA, organiza o Foro Esenciais en Bioeconomía os próximos días 3 e 4 de marzo. As xornadas celebraranse no Palacio de Congresos e Exposicións de Santiago de Compostela.

Neste encontro abordaranse distintas áreas nas que a madeira está a ser unha alternativa no marco do modelo de bioeconomía, como no sector téxtil ou na construción, así como na elaboración de envases presentes no día a día. Ademais tamén se debatirá a importancia do rural como palanca de cambio cara ese modelo de economía máis sostible.

As persoas interesadas en asistir ó foro poderán formalizar aquí a inscrición nas xornadas. O prazo para anotarse remata este xoves 24 de febreiro. Por causa da pandemia e para cumprir coas medidas de prevención de Covid-19, o aforo será limitado polo que é imprescindible inscribirse.

Detallamos a continuación o programa das dúas xornadas:

Xoves 3 de marzo

09:30 horas Recepción de asistentes

10:00 horas Benvida

Presenta: Mar Cabra, Forbes Top 50 Awarded Spaniards 2021, Premio Pulitzer de Periodismo.

10:10 – 11:30 horas. Moda

Como nos vestimos?

Kirsi Terho, directora de Contas, Infinited Fiber.

Pia Qvintus, directora de Desenvolvemento Comercial, Spinnova

Ioncell® – Fibras sostenibles a partir de residuos téxtis e madeira.

Marja Rissanen, investigadora, Aalto University.

Modera Ana Belén Noriega, secretaria xeral PEFC España.

11:30 / 12:00 horas PAUSA CAFÉ

12:00 – 13:00 horas. Hábitat

Como son os espazos que habitamos?

Estrutura de eucalipto no Museo de Arte Contemporáneo Americano (MACA).

Vanesa Baño, codirectora en OAK Ingeniería.

Desafíos da madeira como material do S.XXI. Cazú Zegers, fundadora e directora de Estudio Cazú Zegers Arquitectura.

Modera Silvia Gómez Fernández, responsable de oficina técnica, Madera Pinosoria.

13:00 13:30 horas. Consumo

Que mercamos?

Iniciativa de produtos sostibles: o papel dos envases a base de fibra.

Kai-Yee Thim, directora de produtos e seguridade de produtos, Swedish Forest Industries.

A madeira no noso día a día.

Elsa Grille, xerente PEFC Galicia.

Montserrat Rodríguez, directora de innovación, Axencia Galega da Industria Forestal.

13:30 / 15:30 horas. Xantar

15:30 -17:00 horas. Bioeconomía

Por que somos esenciais?

Potencial de substitución por produtos derivados da madeira.

Mariana Hassegawa, investigadora do Programa de Bioeconomía, Instituto Forestal.

Cambios estructurais no sector forestal: Leccións a partir do Estudo de Perspectivas do Sector Forestal (FAO).

Galina Churkina, profesora e doutora, Instituto de Ecoloxía, Universidade Tecnolóxica de Berlín.

Modera Genoveva Canals, coordinadora de Unemadera.

17:00 – 18:30 horas. Comunicación

Si somos esenciais… Como o contamos?

O bosque é a nosa casa.

Sara Fernández, escritora e ilustradora.

Sonia Roig, profesora do departamento de sistemas e Recursos Naturais da UPM.

Wood for Good: campaña para a industria madeirera de UK.

Sarah Virgo, directora de campaña, Wood for Good*.

Ser parte da cultura: caso Gadis: “Vivamos como galegos”.

Cristina Varela, strategic planning, BAP&Conde.

Laura Vallejo, operaria forestal e motoserrista, Influencer forestal.

Modera Pilar Valbuena, consultora internacional en xestión da información e comunicación forestal.

Venres 4 de marzo

09:30 horas. Recepción de asistentes

10:00 horas. Benvida

10:00 – 10:40 horas. Retos

Innovar e romper o teito de cristal

Arancha Martinez, Forbes Top 50 Awarded Spaniards 2021, Premio EU women innovator 2020, Premio Princesa de Girona Social 2018, Fundadora de It-willbe.org, co-fundadora e CEO de The Common Good Chain.

10:40-12:00 horas. Oportunidades

O rural coma palanca de cambio

María Gafo, xefa de Unidade Adxunta, Dirección Xeral de Agricultura e Desenvolvemento Rural, Comisión Europea.

Marta Corella, alcaldesa de Orea.

Inés Santé, directora da Axencia Galega do Desenvolvemento Rural, Xunta de Galicia.

Nuria Sotelo, bailarina e directora artística, emprendedora rural, A Casa Vella.

Modera Adela Trassierra, consultora forestal, alcaldesa de Fuentelfresno.

12:00 – 12:10 horas. Clausura