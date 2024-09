Foro da Castaña a próxima semana en Riós

No Foro da Castaña trataranse temas como a evolución do sector a nivel internacional. / Arquivo.

A Deputación de Ourense, baixo o liderado do Inorde, organiza os días 4 e 5 de outubro a terceira edición do Foro da Castaña, que se centrará na evolución do sector a nivel internacional, nas demandas dos operadores comerciais respecto ás variedades e calidades do produto, así como na prestación de formación práctica en temas como a poda ou os enxertos.

O simposio celebrarase no multiusos do Concello de Riós e reunirá a produtores de castaña, propietarios individuais ou agrupacións propietarias de soutos en Galicia, así como a representantes de empresas privadas e entidades públicas vinculadas ao sector.

Os interesados en asistir deben anotarse no Centro Agroforestal do Inorde, chamando aos seguintes números de teléfono 988 423007 – 988 317765, ou a través do correo electrónico centroagroforestal@inorde.com, antes do 30 de setembro.

Relatorios, demostracións prácticas e visitas técnicas

Os temas que ocupan a terceira edición do Foro da Castaña foron propostos polas distintas entidades que forman parte da comisión de seguimento do convenio asinado entre a Deputación de Ourense, a través do Inorde, e a Consellería de Medio Rural da Xunta.

O día 4 presentarase a IXP Castaña de Galicia e as novas medidas a implementar da man do secretario da IXP, Manuel López. O xerente de Viveiros Refoxos, Manuel Míguez falará do castiñeiro híbrido e enxertado e dos factores que determinan unha planta de calidade, mentres que o xerente de Leiras de Progo, Xosé Dositeo Veiga centrarase no futuro no rural e no proxecto de recuperación de leiras abandonadas.

Tamén se presentará o proxecto AcelerOU da Deputación de Ourense para impulsar a transformación dixital das pequenas empresas, autónomos e emprendedores ourensáns.

Posteriormente, continuarán os relatorios con “Podremia da castaña provocada por Gnomoniopsis smithogilvyi” e o “Estado do castiñeiro no mundo: unha perspectiva global”, ambos a cargo de José Gómez Laranjo da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), e “A castaña e a súa comercialización: variedades e calidades” da man da xerente de Cuevas y Cía, Rocío Cid.

Ademais dunha degustación de produtos elaborados con castaña, a programación incluirá tamén unha demostración práctica de enxertado e poda de formación a cargo do responsable de Viveros Castanea Sativa, Miguel Ángel Vázquez de la Mata; e de Ricardo Prieto Domínguez e José Manuel Guerra Nieves de Soutogal.

O sábado 5 realizarase unha visita técnica á Asociación de Propietarios de Soutos de Parada de Sil do Canón do Sil, unha agrupación forestal de xestión conxunta. Pola mañá os asistentes desprazaranse á nave de clasificación e logo coñecerán a Sociedade Cooperativa Galega (SOFRAGAL) en Nogueira de Ramuín, dedicada á comercialización e transformación da castaña.