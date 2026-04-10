Inicio / Agricultura / Formación sobre o control agroecolóxico de pragas e enfermidades

O Sindicato Labrego organiza un curso gratuíto na Cooperativa de Cusoviame en Curtis dirixido a persoas traballadoras, autónomas e desempregadas

Publicidade
Campo Galego
Ir a los comentarios
Formación sobre o control agroecolóxico de pragas e enfermidades

O Sindicato Labrego Galego e a Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) organiza un curso gratuíto para o control agroecolóxico de pragas e entermidades que organian en Curtis os días 16 e 21 de abril e os días 5, 12 e 1 de maio.

O taller levarase a cabo na Cooperativa Cusoviame en Curs¡tis, agás o 21 de abril que será na Horta O Devalo en Cabrui (Mesía). A formación diríxese a persoas traballadoras, autónomas e desempregadas.

A inscrición debe realizarse a través do teléfono 687 647 775 ou do correo electrónico slg.sandrateixeiro@mundo-r.com.

A actividade conta co financiamento do Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
PLURI_2026 - pragas_curtis

Novas de empresa

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Solicitamos o seu permiso para obter datos estadísticos da súa navegación nesta esta web, en cumprimiento do Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta o uso das cookies. OK | Máis información