Formación sobre o control agroecolóxico de pragas e enfermidades

O Sindicato Labrego Galego e a Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) organiza un curso gratuíto para o control agroecolóxico de pragas e entermidades que organian en Curtis os días 16 e 21 de abril e os días 5, 12 e 1 de maio.
O taller levarase a cabo na Cooperativa Cusoviame en Curs¡tis, agás o 21 de abril que será na Horta O Devalo en Cabrui (Mesía). A formación diríxese a persoas traballadoras, autónomas e desempregadas.
A inscrición debe realizarse a través do teléfono 687 647 775 ou do correo electrónico slg.sandrateixeiro@mundo-r.com.
A actividade conta co financiamento do Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).