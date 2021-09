Formación sobre a aplicación e manipulación de produtos fitosanitarios en Monforte de Lemos

Data inicio: 06/09/2021

Lugar: CFEA - Centro de Formación e Experimentación Agraria de Monforte de Lemos, Rúa Alfredo Brañas, Monforte de Lemos, España

A Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal) vén de programar un novo curso arredor da aplicación e manipulación de produtos fitosanitarios de nivel cualificado no Centro de Formación e Experimentación Agroforestal (CFEA) de Monforte de Lemos (Lugo). A formación desenvolverase de xeito semipresencial dende o vindeiro luns 6 ata o 30 de setembro en horario de 16.00 a 20.00 horas.

Este curso, financiado pola Consellería de Medio Rural, vai dirixido a calquera profesional do sector primario que estea relacionado coa agricultura, gandaría, industria agroalimentaria e cadea forestal-madeira, así como mozos e mozas do medio rural que teñan expectativas de se incorporación ao sector.

Para garantir unha correcta aprendizaxe, este curso da Agacal terá unha duración de 35 horas e marcarase como principal obxectivo formar de xeito adecuado aos potenciais operadores de fitosanitarios coa fin de que acaden o nivel adecuado para cumprir coa normativa vixente. Nesa liña, aprenderáselles a facer un uso sostible destes produtos e tamén das proteccións antes os riscos derivados do seu uso.

Así, ao longo da súa programación abordaranse conceptos como as pragas dos cultivos e os seus métodos de control, a limpeza, regulación e calibración dos equipos técnicos e a correcta eliminación dos envases baleiros. Tamén se tratarán cuestións como a relación do traballo coa saúde e a normativa sobre prevención de riscos laborais.

Todos os interesados poderán anotarse no curso cubrindo a solicitude dispoñible na páxina web da Consellería do Medio Rural. Ese documento deberá remitirse finalmente ao correo electrónico [email protected]. Tamén poden chamar ao número 982 889 103 para máis información.

A Agacal ten como obxectivo mellorar a produtividade e a xeración de valor engadido no rural a través da organización de cursos coma este, que se enmarcan no plan de formación continua 2021. Búscase potenciar a remuda xeracional para consolidar un modelo produtivo sólido e sustentable do agro galego. Os interesados poden consultar todas as accións formativas e de transferencia organizadas pola Consellería do Medio Rural neste ano 2021 no seguinte enlace: https://ovmediorural.xunta.gal/gl/consultas-publicas/accions-formativas.

