Formación práctica para aprender a mellorar a fertilidade do solo coas cubertas vexetais

A Fundación Juana de Vega organiza o vindeiro mércores, 8 de xullo, unha xornada sobre xestión de cubertas vexetais en fincas rexenerativas. Esta actividade dá continuidade ao traballo que ven facendo esta institución ao arredor da agricultura rexenerativa e recolle unha proposta formulada pola hortícola Os Biosbardos a partir da súa propia experiencia práctica neste ámbito, e en colaboración coa empresa Jympa, referente do sector.
A formación impartirase en horario de 9:00 a 13:00 horas na sede da Fundación Juana de Vega (San Pedro de Nós, Oleiros) – Parcela de maceiras en Ardexurxo.
A inscrición é de balde pero a asistencia está limitada a un máximo de 40 prazas.
O obxectivo durante as 4 horas de formación será abordar, desde un enfoque técnico e demostrativo, o papel das cubertas vexetais na mellora da fertilidade do solo, na redución da dependencia de insumos externos e no avance cara a sistemas produtivos máis resilientes.
A actividade tamén pretende contribuír a crear comunidade entre produtores, técnicos e entidades interesadas en novas formas de producir, facilitando o intercambio de experiencias e ofrecendo respostas prácticas a algúns dos retos que afrontan as explotacións galegas.