ForestLink 2026 reunirá este venres en Pontevedra aos proxectos que están a definir o futuro do monte galego

Pontevedra acollerá o vindeiro venres, 5 de xuño, ForestLink 2026, unha nova plataforma de encontro para a innovación agroforestal impulsada por Craftium e financiada polo Plan Social de ENCE.
A iniciativa reunirá na Sede Afundación de Pontevedra a algúns dos principais actores do ecosistema forestal galego cun obxectivo común: transformar coñecemento en oportunidades, achegar a innovación ao territorio e contribuír a construír un sector forestal máis competitivo, sostible e preparado para afrontar os desafíos do futuro.
A organización prevé a participación de máis de 100 asistentes procedentes de toda Galicia entre empresas, investigadores, emprendedores, propietarios forestais, administracións públicas, entidades financeiras e organizacións sectoriais, convertendo Pontevedra nun dos principais puntos de encontro da innovación agroforestal galega durante 2026.
A xornada xorde nun momento especialmente relevante para o sector forestal, marcado pola necesidade de impulsar a dixitalización, adaptarse aos desafíos ambientais, acelerar a transferencia de coñecemento e xerar novas oportunidades de desenvolvemento económico vinculadas á bioeconomía e á xestión sostible dos recursos naturais.
Galicia mostra a súa capacidade para innovar ao redor do monte
Un dos principais atractivos de ForestLink será a presentación de 14 proxectos innovadores que reflicten o potencial de Galicia para xerar solucións capaces de transformar a cadea de valor agroforestal.
A selección reúne iniciativas en distintas fases de desenvolvemento, desde tecnoloxías xurdidas en universidades e centros de investigación ata startups, spin-offs e empresas que xa están a aplicar as súas solucións no mercado.
Os proxectos abordarán algúns dos principais retos do sector, como a dixitalización da xestión forestal, a intelixencia artificial aplicada ao territorio, a valorización de biomasa e subprodutos forestais, a bioeconomía circular, a mellora xenética, a rastrexabilidade, a prevención de incendios ou o desenvolvemento de novos materiais de orixe biolóxica.
A presenza conxunta de proxectos de investigación, iniciativas emprendedoras e empresas consolidadas permitirá visualizar o percorrido completo da innovación: desde a xeración de coñecemento ata a súa aplicación práctica no territorio.
Un foro para conectar coñecemento, empresa e territorio
O programa contará coa participación de representantes de organizacións de referencia nos ámbitos da innovación, a tecnoloxía, a empresa e a xestión forestal.
Entre as entidades participantes figuran a Universidade de Santiago de Compostela (USC) e Campus Terra, referentes en investigación e coñecemento aplicado ao medio rural, xunto con organizacións como Gradiant, Agresta, Banco Sabadell, AJE Pontevedra, o Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galicia (COETFG), empresas tractoras, startups e profesionais especializados en innovación forestal.
A xornada combinará conferencias estratéxicas, presentación de proxectos, experiencias empresariais e espazos de networking orientados a facilitar novas colaboracións entre empresas, investigadores, administracións públicas, propietarios forestais e entidades de apoio ao emprendemento.
O encontro aspira a converterse nunha plataforma estable de colaboración onde identificar retos comúns, compartir coñecemento e activar novas oportunidades de investimento, innovación e desenvolvemento territorial.
Unha iniciativa impulsada por Craftium e financiada polo Plan Social de ENCE
ForestLink 2026 está promovido por Craftium, consultora galega especializada en emprendemento, innovación e desenvolvemento de proxectos con impacto territorial.
A iniciativa conta co apoio do Plan Social de ENCE, programa orientado a impulsar proxectos que contribúan ao desenvolvemento económico, social e ambiental do territorio. Neste marco, ForestLink nace para favorecer a transferencia de coñecemento, impulsar a innovación aplicada e xerar novas oportunidades ao redor da bioeconomía e ao aproveitamento sostible dos recursos forestais.
A colaboración entre ambas as entidades permite poñer en marcha unha plataforma concibida para conectar talento, empresa e coñecemento, contribuíndo a fortalecer a competitividade e a capacidade innovadora do sector forestal galego.
Información e inscricións
A asistencia é gratuíta previa inscrición.
Mais información: Patricia Martínez. Craftium
Teléfono de contacto: 639.70.26.14
Máis información: www.forestlinkpontevedra.es