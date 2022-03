A folga dos camioneiros obriga a usar tractores para sacar o fertilizante do porto da Coruña

Sete tractores con remolques dos que se usan para o ensilado do millo e da herba estiveron hoxe todo o día carrenxando o abono desde Punta Langosteira até os almacéns de Progando no Polígono de Sabón

O paro que desde hai máis dunha semana afecta ao sector do transporte obriga a atopar solucións imaxinativas para manter a actividade ás empresas que subministran produtos ás explotacións agrogandeiras. A situación segue a ser complicada no porto da Coruña, principal vía de entrada de graneis, tanto cereais como fertilizantes, a Galicia. Os piquetes están a permitir, con restricións, saír cereal cara ás plantas de fabricación de pensos pero até agora non saíra nada de fertilizante.

E este ano o stock do que dispuñan os almacenistas e distribuidores era xa de por si máis reducido, debido á carestía e escaseza de determinados produtos, polo que as reservas da maioría das empresas é limitada. Para afrontar con garantías a campaña de abonado de pradeiras e de sementeira do millo, Progando botou man este martes de tractores para poder sacar fertilizante do porto, ante a imposibilidade de facelo en bañeiras, e poder así dar servizo aos seus clientes.

Os piquetes non deixaran aínda saír fertilizante do porto en plena campaña de abonado de pradeiras e ás portas da sementeira do millo

Os tractores, un total de sete, viñeron desde Santa Comba cos remolques que usan para carrexar o millo e a herba para o silo nas campañas de ensilado e estiveron durante todo o día facendo viaxes desde o Porto Exterior de Punta Langosteira, en Arteixo, até os almacéns que Progando ten no polígono de Sabón.

Ante a falta de transporte, o barco permanecía fondeado desde hai unha semana sen poder descargar a mercadoría

Foi a solución negociada á que a empresa chegou cos camioneiros que desde hai máis dunha semana bloquean o acceso ao porto para poder trasladar aos seus almacéns o abono e garantir deste xeito a descarga do barco que o transportaba desde Amberes e que agardaba fondeado desde o martes pasado coas 3.500 toneladas de produto.

“Estamos contentos porque resolvemos o problema para os nosos clientes. O cargamento que trae este barco vai dar servizo á máis de 300 ganderías que agardaban por ese fertilizante para usalo nas campañas de abonado de pradeiras e de sementeira do millo”, explican desde Progando.