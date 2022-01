First Step: Da pezuña á tablet

Enmarcados dentro do II Congreso Internacional de Saúde Podal e Benestar celebrado na granxa de Mas Bes (Xirona) realizáronse diversos talleres prácticos nos que os asistentes puideron observar e aprender sobre prevención, planificación, recorte, seguimento, deseño das instalacións e xestión de grandes cantidades de datos relacionados co rabaño vacún.

A empresa Zinpro, pioneira na investigación e o desenvolvemento de solucións innovadoras que melloran a saúde e o benestar dos animais, foi a encargada de impartir un dos cursos que tiveron lugar na tarde do primeiro día do simposio. Dita compañía, con máis de cincuenta anos de traxectoria e con exportacións a máis de setenta países, é líder mundial na procura dunha nutrición saudable e dunhas prácticas máis sustentables co medioambiente.

A idea do workshop foi, dentro do tempo dispoñible, ensinar e adestrar en como abordar sistematicamente a investigación dun problema de saúde podal nunha granxa. A demostración comezou cunha explicación de Arturo Gómez, coordinador global do departamento de investigación en gando de leite de Zinpro, acerca dos problemas presentes nun dos cascos dun exemplar da explotación.

“Moitos dos consultores non teñen ningún adestramento no recorte podal e a nosa énfase é que non o necesitan. O único que facemos ao levantar a pata é identificar os puntos do casco nos que nos debemos concentrar á hora de recoller a información de maior utilidade”, subliñou o vilalbés. Por exemplo, o consultor explicou que cada un dos dedos das patas traseiras máis a parte da pel que aínda non está endurecida proporcionan unha información diferente e determinada, que é a que posteriormente se introduce na app para realizar o estudo.

A aplicación FirstStep é un programa de xestión e saúde das pezuñas no gando leiteiro desenvolvido por Zinpro e que, mediante diferentes módulos, permite avaliar de maneira obxectiva cada coxeira e buscar as causas da mesma. Unha vez atopadas, a app diríxese ao tipo de especialista ao que acudir en base a cada lesión.

Por exemplo, se a vaca ten unha hemorraxia de solo, entón o programa preguntará como están feitos os cubículos, que tipo de pavimento e de raiado hai na explotación ou canto tempo están de pé os animais. Se no canto dunha hemorraxia, o vacún ten un problema infeccioso de dermatite dixital sería oportuno estudar o deseño do pediluvio, a frecuencia de baño ou o tipo de produto utilizado no mesmo. “Ademais, o programa tamén permite facer modelizacións para avaliacións económicas, é dicir, canto custa solucionar o problema ou canto lle está custando á explotación o inconveniente das coxeiras”, explicou Arturo Gómez.

A aplicación facilita coñecer as causas das coxeiras e determinar o impacto económico que teñen na granxa

Durante o taller tamén se incidiu nas diferenzas entre un podólogo e un consultor á hora de realizar unha avaliación da situación. O podólogo ten que atender calquera problema clínico indiferentemente do estado da vaca, mentres que o consultor tenta anticiparse aos problemas que se están iniciando. Por este motivo desde a empresa traballan principalmente con dous grupos: preparto e postparto. O grupo de preparto é o que acumula máis vacas con enfermidades crónicas e o que ten, ademais, maior impacto durante a lactación. En cambio, o de postparto achega a información acerca da calidade do período de transición co obxectivo de que sexa o máis satisfactorio posible. Devandito período inflúe directamente na cantidade de lesións que poidan ter estes animais durante a lactación e en calquera momento da súa vida.

Nunha segunda parte do taller, Huw McConochie, tamén relator do congreso, explicou de maneira gráfica o funcionamento da aplicación FirstStep aos asistentes. Este programa saíu ao mercado fai once anos, pero a última actualización data de fai tan só dous meses, polo que se mantén vixente e á vangarda dos avances e cambios que poidan existir dentro do mundo bovino.

A app permite a introdución e recompilación de datos dende calquera dispositivo e sen necesidade de conexión a internet. Cando todas as referencias están procesadas posibilita a creación de informes e análises detalladas. Ademais, tamén posúe un apartado con recursos, explicacións e tutoriais.

O proxecto conta con vinte módulos para, a partir da información literal da pezuña, utilizar de maneira eficiente todas as ferramentas dispoñibles. Este control e valoración do gando debe facerse sempre no mesmo momento, preferiblemente dúas horas antes do ordeño. Os aspectos máis importantes a avaliar a través da aplicación son as seguintes:

-Puntuación da locomoción: Mediante unha escala de cinco puntos establécense varias claves como a forma de camiñar, a distancia entre pasos, o movemento da cabeza ou a curvatura das costas que permiten determinar o nivel e a gravidade de cada coxeira.

– Recorte de pezuñas: Identifica e analiza o programa de recorte e a técnica.

– Puntuación de hixiene e pediluvios: Mide o grao de limpeza e a eficiencia dos baños.

– Identificación de lesións a través do proceso de avaliación desenvolvido pola app.

– Medio ambiente: O deseño das instalacións, os materiais, as superficies de paso, a ventilación ou a temperatura da granxa poden ser factores decisivos na aparición de cojeras.

– Nutrición: O acceso ao alimento, a subministración de nutrientes ou a regularidade nas racións xogan un papel fundamental na constitución das pezuñas.

Dentro de cada apartado existen diferentes clasificacións e niveis que permiten coñecer as causas da lesión con maior exactitude. Estes datos analízanse e avalían co dobre obxectivo fundamental de mellorar a saúde do rabaño e aumentar o rendemento do investimento da explotación gandeira.