Finsa dispara os seus beneficios até os 181,5 millóns de euros en 2023, a pesar de facturar un 14% menos

FINSA, o maior grupo madeireiro de Galicia, presentou as contas correspondentes a 2023, nas que destaca o balance positivo, con 181,5 millóns de euros en beneficios, a pesar de facturar un 14% menos, grazas ás vendas de produtos de maior valor engadido e á redución dos seus custos enerxéticos.

A cifra total de vendas en 2023 foi de 1.223 millóns de euros (1.419 millóns no ano 2022). O Ebitda recorrente do exercicio 2023 foi de 234,5 millóns de euros (191,3 millóns de euros no ano 2022). O resultado de explotación foi de 181,5 millóns (153, 4 millóns no 2022)

O persoal medio no ano 2023 foi de 3.277 persoas ( 3.369 persoas en 2022). O 95% do persoal ten contrato indefinido.

A empresa con sede en Santiago recoñece que “no ano 2023 rexistrouse unha menor actividade en todos os sectores relacionados co hábitat e as vendas diminuíron significativamente en todos os negocios. O mantemento do volume de vendas en produtos de maior valor engadido permitiunos manter os prezos medios no total das vendas”.

Ademais, destaca que “os custos da enerxía e dalgunhas materias primas reducíronse de forma importante respecto ao ano anterior, e é tamén destacable o incremento no importe das amortizacións derivadas do elevado nivel de investimentos que veñen levando a cabo nos últimos anos”.

A cifra de investimento no ano 2023 foi de 76 millóns de euros (mesma cantidade no ano 2022) dando así continuidade a o plan de investimentos destinado á actualización e mellora tecnolóxica dos equipos e instalacións e á transformación dixital dos procesos. Tamén se realizaron investimentos en o desenvolvemento de novos produtos, o aproveitamento e a mellora enerxética e o procesado de madeira reciclada.

Situación actual

En canto á situación para este ano FINSA recoñece que “non se prevé un incremento da demanda a curto prazo”. “Continuamos neste ano 2024 desenvolvendo novas propostas de valor nos ámbitos da madeira técnica e estrutural, principalmente nos sectores de interiorismo e construción, e seguimos traballando no desenvolvemento de produtos biobasados e novos proxectos de fábrica intelixente nas diferentes plantas”, avanzan desde a compañía.

Por último, desde FINSA poñen en valor “o recente acordo alcanzado coa representación social para un novo convenio, que incorpora entre outras cuestións, un modelo de clasificación profesional, redución de xornada e mellora dos distintos sistemas de traballo, así como incrementos salariais, con carácter consolidable e tamén variable, para o período 2023-2027, en base a un modelo de actualización salarial vinculado á sustentabilidade social e económica da actividade”.