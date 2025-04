Finca Mouriscade poxará 17 animais o día 29 de abril

Finca Mouriscade, gandería da Deputación de Pontevedra situada en Lalín, e un referente en xenética de gando Frisón, organiza unha poxa pública de 17 animais do seu rabaño para o día 29 de abril.

A poxa celebrarase ás 11:00 horas e para participar é imprescindible a inscrición a través da sede electrónica, prazo ata o 16/04/2025.

Requisitos para poder participar na poxa:

Realizar a inscrición exclusivamente a través da sede electrónica mediante unha instancia xenérica en liña (https://sede.depo.gal/web/public/catalog-detail/50709505 ) dirixida ao servizo de Contratación, Facenda e Patrimonio.

Anexar á instancia xenérica os documentos:

Modelo Anexo I.

Acreditación da personalidade:

No caso de persoas físicas: copia do documento nacional de identidade ou pasaporte en vigor.

No caso de persoas xurídicas: escritura de constitución inscrita no rexistro correspondente e o DNI en vigor.

Acreditación de estar inscritos no Rexistro de Explotación Gandeira (REGA) para as explotacións de fóra de Galicia.

Contacto da Finca Mouriscade: administracion.mouriscade@depo.es e no 886 217 200 ou no 986 804 100