Finca Mouriscade acollerá unha nova edición da xornada formativa de Africor Pontevedra

A Finca Mouriscade de Lalín acolle o xoves, 26 de marzo, unha xornada formativa organizada pola Asociación Frisoa de Control de Rendementos (Africor) de Pontevedra. O evento comezará ás 10,50 horas coa intervención do Presidente da Deputación de Pontevedra -propietaria da finca- Luís López Diéguez.
Iván Mato, técnico de rumiantes de laboratorios Hipra, falará sobre o estado actual da Dermatose Nodular Contaxiosa (DNC) e outras enfermidades emerxentes en bovinos. A continuación intervirá José María Viana, técnico de alimentación en Aira, que explicará os conceptos fundamentais para o muxido robotizado.
“Retos da nutrición vexetal. Adaptación á nova normativa de uso sostible de solos” é o título da ponencia que impartirá Manuel Crespo, Director de especialidades do Grupo Soaga. Jesús Manteiga, Presidente de Africor Pontevedra, intervirá no acto de clausura, previo ao xantar.
Para participar na xornada é preciso inscribirse xa que o aforo é limitado. As inscricións pódense realizar no tlf 986 580 462. Pódese consultar o programa completo no seguinte documento: