Finaliza a vendima na Ribeira Sacra con 2 millóns menos de quilos de uva declarados

A vendima na Denominación de Orixe Ribeira Sacra concluíu cunha colleita que produciu unhas “uvas de excelente calidade”. En verbas do presidente do Consello regulador da D.O., Antonio Lombardía Crespo: “coido que os viños de esta anada vámolos a poder desfrutar durante moitos anos, a calidade coa que entraron as uvas nas adegas foi inmellorable”. A día de hoxe recolléronse 4.881.326 quilos de uva, o que supón unha caída de case 2 millóns de quilos de uva con respecto aos Recogidos 6.659.286 kilos da vendima 2023.

A reducción da recollida de uva por parte das adegas debido á difícil situación de mercado dos viños tintos, posiblemente estea detrás desta brusca caída das declaracións de uva. A venda a particulares de viño caseiro e a granel sen etiqueta son as saídas comerciais destes case dous millóns de kilos de uva que non se contabilizan por parte do Consello Regulador.

En canto ás variedades colleitadas e das que ten rexistro o Consello Regulador nesta vendima foron:

Variedades tintas

Mencía: 3.662.322 kilos

Garnacha: 109.387 kilos

Sousón: 56.286 kilos

Merenzao: 48.778 kilos

Brancellao: 48.585 kilos

Caíño tinto: 41.299 kilos

Tempranillo: 26.152 kilos

Mouratón: 6.193 kilos

Grao Negro: 1.565 Kilos

Variedades brancas

Godello: 719.757 kilos

Albariño: 82. 369 kilos

Treixadura: 53.756 kilos

Dona Branca: 7.371 kilos

Loureira: 7.308 kilos

Blanco Legítimo: 9.062 kilos

Torrontés: 1.136 kilos

Segundo verbas do presidente da DO Ribeira Sacra, “cremos que vai a ser unha anada

excepcional por a calidade da uva que entrou nas adegas, motivado principalmente porque os meses de agosto e setembro polo xeral non tiveron períodos longos de altas temperaturas, refrescando significativamente pola noite, o que provocou una maduración lenta que permite uvas con un grado e unha acidez moi equilibrada. Creo que o noso forte é a singularidade da nosa viticultura das nosas variedades e dos nosos viños. O mercado demanda viños tintos frescos e afroitados e na Ribeira Sacra eses viños os temos de maneira natural”