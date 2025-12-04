FIMA inicia novas misións comerciais en colaboración con ICEX España

A 44ª edición da Feira Internacional de Maquinaria (FIMA) Agrícola fortalecerá a súa dimensión internacional a través da celebración de novas misións comerciais en colaboración con ICEX España Exportación e Investimentos. Estas accións consolídanse como unha ferramenta clave para impulsar a proxección exterior das empresas españolas do sector e favorecer a xeración de oportunidades de negocio.
A misión comercial reunirá a varias delegacións internacionais procedentes de mercados crave para a industria agrícola, entre os que se atopan: Colombia, #Ecuador, Exipto, Ghana, Iraq, Quenia, Lituania, Serbia, Tailandia, Uruguai e Usbequistán.
O luns 9 de febreiro terá lugar unha xornada de encontros B2B entre as delegacións convidadas e as empresas expositoras españolas de FIMA. Este formato propicia reunións orientadas á xeración de sinerxias comerciais, o intercambio de coñecemento e a exploración de oportunidades de negocio.
A colaboración entre FIMA e ICEX enmárcase no compromiso de Feira de Zaragoza por impulsar a competitividade e visibilidade internacional do sector agrícola español. Nun contexto de transformación tecnolóxica, demanda de maquinaria avanzada e procura de prácticas agrícolas máis eficientes e sostibles, FIMA 2026 consolídase como un punto de encontro para fabricantes, distribuidores, investigadores e profesionais.
A 44º edición de FIMA 2026 celebrarase do 10 ao 14 de febreiro en Feira de Zaragoza, manténdose como unha referencia internacional en innovación, maquinaria e solucións agrícolas. A organización desta misión comercial reafirma o papel de Feira de Zaragoza como dinamizadora do comercio exterior e como ponte entre España e os principais mercados internacionais do sector.