FIMA acollerá un foro de desenvolvemento rural

O X Foro Nacional de Desenvolvemento Rural, organizado polo Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos de Aragón, Navarra e País Vasco, celebrarase os días 10, 11 e 12 de febreiro de 2026 no marco de FIMA Zaragoza.
Esta edición tratará o desenvolvemento rural no novo contexto internacional e xa ten pechado o seu programa de relatorios que comezará o martes 10 de febreiro co acto de presentación no Paraninfo da Universidade de Zaragoza e continuará coas xornadas técnicas o mércores 11 e xoves 12 de febreiro no salón de actos de Feira de Zaragoza.
No seu décimo aniversario o obxectivo do Foro é abordar, de forma integral, os grandes desafíos e oportunidades que afrontan o sector agroalimentario e o medio rural no contexto actual, caracterizado pola incerteza xeopolítica, cambios normativos, transformacións tecnolóxicas e necesidade dun desenvolvemento máis xusto, sostible e inclusivo.
Abrirase cunha conferencia sobre a nova xeopolítica dos sistemas agroalimentarios, da man de Gonzalo Eiriz Gervás, subdirector xeral de Asuntos Agrícolas, Pesqueiros, Alimentarios e Marítimos na Dirección Xeral de Coordinación do Mercado Interior e outras Políticas Comunitarias do Ministerio de Asuntos Exteriores. Continuará con diferentes relatorios e mesas técnicas centradas na xeopolítica dos sistemas agroalimentarios; a planificación fiscal na empresa agraria: Equilibrio entre cumprimento e desenvolvemento; as condicións de vida e equidade no mundo rural e a axenda tecnolóxica, novos técnicos e novas tecnoloxías no medio rural.