FIGAN 2025 pecha con éxito e un 11% máis de visitantes

A 17ª edición de FIGAN, celebrada en Feria de Zaragoza do 25 ao 28 de marzo, concluíu con resultados moi positivos. Con 1.200 marcas expositoras e a asistencia de 60.757 visitantes, a feira consolídase como referente no sector gandeiro do sur de Europa.

O incremento do 11% no número de asistentes respecto á edición anterior reflicte o interese crecente do sector. A participación de 25 países expositores e 106 delegacións internacionais fortaleceu o seu carácter global e as oportunidades de negocio.

Nesta edición incorporáronse iniciativas clave como FIGAN Conecta Talento, un espazo para a captación de profesionais do sector agropecuario. Tamén se desenvolveu o Foro Agroinfluencers, reunindo a mozos gandeiros e creadores de contido para debater sobre o futuro do sector.

Ademais, o programa de xornadas técnicas ofreceu debates sobre dixitalización e eficiencia produtiva.

A celebración das cotizacións das principais lonxas nacionais reafirmou o papel de FIGAN como centro neurálxico da gandaría española.

FIGAN 2025 despídese cun balance positivo e coa vista posta na súa próxima edición, reafirmando o seu compromiso co crecemento e transformación do sector agropecuario.