Figan 2023 presenta os gañadores do Concurso de Melloras e Novidades Técnicas

Xurado avaliador do Concurso do FIGAN 2023 / Fonte: FIGAN

A Feira dedicada ao sector da gandaría, fallou os premios do Concurso de Melloras e Novidades Técnicas no que o xurado avaliador recoñece os produtos innovadores presentes en FIGAN 2023

A Feira Internacional para a Produción Animal, FIGAN, que celebra a súa edición número 16, sitúase novamente como referente para a sustentabilidade, a gandaría de precisión e a mellora de procesos, así o reflicten as candidaturas do Concurso de Melloras e Novidades Técnicas

O Concurso de Melloras e Novidades Técnicas ten como obxectivo recoñecer os produtos desenvolvidos por aquelas empresas expositoras que apostan fortemente pola I+D+i, seleccionando os produtos que destacan pola súa mellora ou innovación tecnolóxica, sustentabilidade e resposta das necesidades do sector.

O xurado avaliador, composto con destacados profesionais da Universidade de Zaragoza, a OEPM, o Ilustre colexio de Veterinarios de Zaragoza e o colexio de Enxeñeiros Agrónomos de Aragón, Navarra e País Vasco, recoñeceu tres produtos como Novidades Técnicas e catorce como Melloras Técnicas. A entrega dos recoñecementos aos produtos premiados terá lugar na Feira de Zaragoza durante a primeira xornada de FIGAN.

Como Novidades Técnicas o xurado recoñeceu aos produtos:

– SELFIFEEDER GFI presentado por ASSERVA (Francia). Un sistema de alimentación individualizada para porcino de cebo que permite a alimentación individualizada dos animais optimizando o crecemento e os custos. Un claro exemplo de gandaría de precisión.

– BOVAER presentado por DSM NUTRITIONAL PRODUCTS IBERIA, S.A. (Madrid). Un aditivo para uso en penso de rumiantes con obxecto de reducir as emisións de metano entérico.

– SUSTELL presentado por DSM NUTRITIONAL PRODUCTS IBERIA, S.A. (Madrid). Un servizo de sustentabilidade intelixente composto por unha plataforma de cálculo de pegada ambiental a partir de datos de produción, co fin de conseguir unha produción de proteína animal máis sustentable.

Outro catorce produtos foron recoñecidos en FIGAN como Melloras Técnicas. Os premiados foron:

– SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN INTELIXENTE + AUTOPIG PARA CEBO, EQUIPO DE MONITORAMENTO INDIVIDUAL Ou COLECTIVO presentado por AGRISYS A/S (Zaragoza). Un sistema de alimentación multifase por función FCR: Usando a integración entre a válvula de lote do sistema de alimentación multifase co sensor e a información de peso de AutoPig Wean/Finisher: equipo de monitorización individual ou colectivo incluíndo indicadores como auga, temperatura, IDE, marcación spray.

– LAMBTRACK presentado por ANGRA / CASA DE GANDEIROS DE ZARAGOZA (Zaragoza). Simplificación do equipo presentado anteriormente para facilitar a pesada dos cordeiros por imaxe, homoxeneizando os lotes con destino a matadoiro.

– PAM PRECISION ANIMAL MILKING presentado por BOALVET AI, S.L (Sevilla). Unha ferramenta de monitorización de granxas leiteiras co obxectivo da toma automática de decisións para mellorar a sanidade animal, á vez que optimiza a calidade e a cantidade da leite producido, reducindo custos e mellorando a rendibilidade das granxas, mediante o uso da fitoterapia.

– MATRIX-F II presentado por BRUKER ESPAÑOLA (Madrid). Un analizador NIR de última xeración en liña de produción, con tecnoloxía FT e rango NIR completo, que combina a precisión do mellor instrumento de laboratorio coa inmediatez dun equipo de procesos. Proporcionando unha ferramenta para a obtención de datos dos procesos.

– IPS – CLASIFICADORA PESADORA presentada por EXAFAN, S.A.U. (Zaragoza). Un sistema de manexo e alimentación de porcino capaz de adaptarse a calquera tamaño de animal comprendido entre o nacemento e o 200kg.

– PIGGY IRON presentado por IDENA NUTRICIÓN, S.L. (Barcelona). Ferro en forma líquida achegado no alimento como alternativa ao ferro inxectado en leitóns, con implicacións en benestar animal. Resulta unha forma máis sinxela de administrar.

– KUHN DATAMIX CONTROL + KUHN CONNET presentados por KUHN IBÉRICA, S.A.U. (Huesca). Unhas ferramentas que permiten aos usuarios de mesturadores autopropulsados acceder a unha serie de parámetros relacionados á información do equipo co fin de optimizar a rendibilidade, a través dunha aplicación que vai permitir asociar o terminal do carro cun dispositivo electrónico contando cunha serie de novas funcións, como a función de rexeitamento e aplicar un coeficiente de crecemento.

– FOSA EN V PREFABRICADA presentada por PREFABRICADOS OJEFER, S.L. (Huesca). Unha peza de formigón prefabricada en forma de V para reducir a capacidade de almacenamento de xurro nas fosas das explotacións porcinas. Achegando unha solución para facilitar o cumprimento das últimas esixencias reducindo custos de construción ou de fabricación e instalación.

– CONTROL INDIVIDUAL DE CHEMINEAS MEDIANTE MOTORES INTELIXENTES OSMOEUROPA PARA MELLORAR A VENTILACIÓN E A ELIMINACIÓN DE GASES CONTAMINANTES EN EXPLOTACIÓNS DE GANDO PORCINO presentado por OSMOEUROPA, S.L.U. (Zaragoza). Motores intelixentes que permiten o control individual de cada cheminea para mellorar a ventilación por zonas dentro da nave.

– CONTROL E XESTIÓN INTEGRAL DAS EXPLOTACIÓNS DE GANDO PORCINO A través da AUTOMATIZACIÓN E DIXITALIZACIÓN DE TODOS Os seus PARÁMETROS MEDIANTE TECNOLOXÍA IOT presentado por OSMOEUROPA, S.L.U. (Zaragoza). Sistema que permite a centralización e conexión de todos os equipos electrónicos dunha explotación de gando porcino mediante tecnoloxía de RF LoRa.

– PIROTERM presentado por ALBIO FERM, S.L. (Barcelona). Aditivo fitoxénico con propiedades antiinflamatorias, antipiréticas e analxésicas, que redunda nunha produción animal máis eficiente e na redución de fármacos en animais de produción.

– PIRLET W presentado por SMART COMFORT, S.L. (Navarra). Calefactor eléctrico que achega calor mediante infravermello afastado, destacando que é un equipo robusto, eficiente e que require pouco mantemento. A posibilidade de automatizar unha calor eficiente, confortable e focalizado na área de descanso dun curral de destete.

– APP ELVOR presentado por SOFIVO (Francia). Aplicación multiplataforma destinada aos criadores de tenreiros durante a fase ‘nacemento-destete’, e particularmente durante a preparación da toma con substituto de leite.

– HUMIPHORA presentado por TIMAB IBÉRICA, S.L.U. (Barcelona). Complexo orgánico-mineral baseado en ácidos húmicos que permite reducir a incorporación de fósforo nas dietas en avicultura.