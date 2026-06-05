A Festa do Viño de Barro amplía programa con gala musical, verbenas e concentración de coches clásicos

O concello pontevedrés de Barro celebra do 18 ao 21 de xuño a XLVII Festa do Viño cun amplo programa de actividades que inclúe un encontro de coches e motos clásicas, que se celebrará o domingo 21 de xuño, día grande da festa, en horario de mañá.
Esta cita está aberta á participación tanto de automóbiles históricos como de motocicletas, convertendo ao municipio nun punto de encontro obrigado para os amantes do motor e do coleccionismo.
A inscrición para participar neste evento será totalmente gratuíta, aínda que a organización lembra que é de carácter obrigatorio co obxectivo de asegurar unha correcta loxística e distribución dos vehículos no espazo habilitado.
Desde o Concello animan a todos os veciños e aos afeccionados de toda Galicia a se achegaren o domingo 21 de xuño para desfrutar do ambiente automobilístico e da gastronomía da vila.
Para inscribirse é necesario contactar coa organización no 680 502 154 ou a través do seguinte formulario de inscrición: https://docs.google.com/forms/d/1gfrby2nuozyiqhumkonxmsvdmoyo3vypa8rwxlk05-4/edit
Gala musical
A gala musical de despedida da festa celebrarase o día 21, ás 20.00 horas. Así, xunto ao tradicional concerto no que a Banda Xuvenil de Barro, nesta edición a artista invitada é Fátima Pego, cantante e presentadora coñecida polo gran público por ser a voz principal de orquestras, como París de Noia ou Panorama. Fátima porá voz a unha lista de temas preparada baixo o paraugas do título: “Grandes mulleres, grandes cancións” e o evento será conducido por Xurxo Souto, que, á súa vez, contará coa colaboración de dous grandes gaiteiros: Felipe Rea e Borja Becerra.
En canto ás verbenas, o venres 19, os veciños e asistentes poderán bailar ao ritmo de La Mecánica e Panorama City.
En canto ao sábado, os palcos de Marbella e América de Vigo rivalizarán por enganchar ao público cos seus repertorios de música de baile no primeiro caso e de grandes fitos do rock de todas as épocas, no da emblemática banda viguesa que este ano cumpre e celebra as súas vodas de ouro nos escenarios, ao sumar 50 anos desde a súa fundación.