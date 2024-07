Festa do Pemento de Arnoia: Gastronomía e diversión do 2 ao 4 de agosto

Os vindeiros 2, 3 e 4 de agosto celebrarase no concello ourensán da Arnoia a XLV Festa do Pemento, un dos eventos gastronómicos de referencia no verán galego, no que se combina a degustación desta variedade local de pemento en múltiples platos xunto cunha ampla oferta de lecer para todos os públicos.

Velaquí o programa desta festa declarada de Interese Turístico de Galicia:

VENRES DÍA 2 DE AGOSTO:

21.00h. Recepción das autoridades

Inauguración oficial da XLV Festa do Pemento da Arnoia acompañados do grupo Airiños de Arnoia.

21.05h. Acenderanse os fogóns e comezará a fritura dos pementos

21.30h. Pregón a cargo de Bruxo Queiman

22.30h. Espectáculo musical con Queiman Folk

00.15h. Verbena coa Orquestra Espectáculo Panorama

SÁBADO DÍA 3 DE AGOSTO:

10.30h. V Concentración “A Arnoia” de Vehículos Clásicos do Pemento

12.15h. Acenderemos os fogóns para a fritura dos pementos

12.20h. Animación musical coa Charanga Sorcha

13.00h. Chegada ao recinto da festa dos vehículos participantes na concentración

17.00h. Gran festa infantil no Inquiau con xogos, escuma, olimpiadas…

20.30h. Acendemos de novo os fogóns para continuar coa fritura

20.30h. Animación do recinto coa Charanga Sorcha

21.30h. VIII Festival de Pandereteiras “Arnoia Viva”. Con As Lagharteiras de Mos, Medialeva, Tremelique e Airiños de Arnoia cantareiras.

00.15h. Verbena a cargo da orquestra Ritmo Joven e Disco Móvil MVP

DOMINGO DÍA 4 DE AGOSTO:

12.15h. Acendemos os fogóns para a fritura dos pementos

12.30h. Misa e ofrenda dos froitos da nosa terra no campo da festa coa coral Cantores de Arnoia

13.15h. Amenización da carballeira coa Charanga CLK

20.00h. Volvemos empezar coa fritura dos pementos

20.15h. Ameniza o recinto a Charanga CLK

22.30h. Actuación do grupo Remember Dr. Slump

00.00h. Actuación do grupo Gin Tonics