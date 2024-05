Festa grande dos viños da DO. Valdeorras esta fin de semana

Este fin de semana, 1 e 2 de xuño, celebrarase no recinto feiral do Barco a Feira do Viño de Valdeorras, que este ano chega á súa edición número 25.

Os visitantes poderán degustar e mercar os viños de 21 adegas dunha denominación de orixe que nos últimos anos está colleitando numerosos recoñecementos tanto a nivel nacional como internacional, froito da súa aposta polo territorio e por variedades autóctonas da comarca, en especial da Godelo.

A feira conta cun amplo programa de actividades para todos os públicos:

Adegas participantes:

A Feira contará coa participación de 21 bodegas: A Cova da Xabreira, Adega A Coroa, Adega Alan de Val, Adega Arnadoval, Adega Melillas – Lagar do Cigur, Adega O Casal, Adega O Cepado, Adega Quinta da Peza, Barón do Sil, Bioca, Bodega Cooperativa Jesús Nazareno, Bodega Godeval, Bodega Hacienda Ucediños, Bodega Joaquín Rebolledo, Bodega Roandi, Bodegas Ruchel, Bodega Sampayolo, Bodega Santa Marta, D’Berna, Viña Costeira e Virgen del Galir.