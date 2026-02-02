Festa da Androlla o domingo 15 en Navia de Suarna

O domingo de Entroido é por excelencia o día da androlla. Todos os anos nesta data o concello lucense de Navia de Suarna celebra a súa tradicional festa de exhaltación deste embutido, que este ano chega xa á súa edición número 35, o que a converte nunha das citas gastronómicas máis senlleiras do calendario galego.
Así pois, o vindeiro día 15 de febreiro a praza da vila reunirá un ano máis ao numeroso público que acode a esta celebración que xira en torno a un dos produtos típicos deste concello da montaña luguesa. Esta celebración promete ser, como cada ano, unha oportunidade para gozar dun día de convivencia, música, e, por suposto, boa comida.
O programa de actividades dará comezo ás 10 da mañá cun pasarrúas a cargo dun grupo de gaitas e coa apertura a continuación dos 30 stands que acollerá a carpa ubicada na praza. Nela venderanse as androllas de numerosos produtores caseiros desta zona dos Ancares que as elaboran expresamente para esta cita e tamén as que fabrica a empresa Embutidos Suarna, unha firma local pioneira na comercialización deste protudo e que elabora ademais durante todo o ano todo tipo de embutidos. Entre os expositores tamén haberá vendedores de pan, doces, queixos, licores e todo tipo de produtos galegos, así como un amplo surtido de artesanía.
Á unha da tarde será a degustación gratuita de androlla entre os asistentes
Contra a unha do mediodía terá lugar un dos actos centrais do día, a tradicional degustación gratuita de androlla entre os asistentes. As androllas cocíñanse na propia praza, á vista dos asistentes, e repártense de balde acompañadas de viño, pan e mesmo de postre, unha torta de pasas tamén típica desta zona. A feira e a música continuarán até media tarde.
Unha oportunidade para coñecer Navia
A celebración desta festa gastronómica, unha das primeiras de Galicia, que se comezou a facer no ano 1991, está organizada polo Concello de Navia de Suarna coa colaboración da Deputación Provincial de Lugo. O evento contribúe á dinamización local e a manter viva esta tradición naviega da elaboración deste embutido de porco que nos últimos anos estase a converter tamén nun recurso económico para esta zona.
A androlla é un produto artesán único e con identidade propia que o diferencia do resto de elaboracións da matanza
O alcalde da localidade, José Fernández, destaca importancia desta festa como “un revulsivo económico no Entroido para o municipio e para toda a comarca da montaña” e anima un ano máis a visitar o municipio, “pasar un bo día de festa entre nós e descubrir a beleza da nosa vila”.
A Festa da Androlla non só é un evento gastronómico, senón tamén unha cita para reforzar a cultura local e dar a coñecer os sabores e tradicións de Navia de Suarna e da montaña de Lugo. O val que forma o río Navia é un lugar propicio mesmo para a produción de viño e no municipio está a rexurdir nos últimos tempos un sector que busca profesionalizarse da man de iniciativas como Adega da Señora e de novos viticultores que se están a animar a seguir coa tradición.
Navia conta con cultura, paisaxe e unha tradición que está a rexurdir, a do viño
As actividades organizadas dentro da Festa da Androlla convertirán o domingo de Entroido a Navia de Suarna nun punto de encontro tanto para veciños da comarca e doutros puntos da provincia de Lugo, como para persoas de fóra, que aproveitan para coñecer e disfrutar do patrimonio e a paisaxe local. Navia conta con interesantes atractivos turísticos, como a Ponte Vella, de orixe romana, ou o castelo medieval dos Condes de Altamira, ademais de pallozas e numerosos castros.
Elaborada ao xeito tradicional nas montañas de Lugo e Ourense
A androlla é un produto cárnico elaborado de xeito artesanal resultante da mestura de costela (mínimo 90%) e coiros, que lle dá ao embutido graxa e xelatina que se traduce en sensación de xugosidade na boca. Convenientemente adobado o recheo durante uns tres días con allo, sal e pemento doce e picante é embutido en tripa natural procedente do intestino groso de porcino ou de vacún e posteriormente sométese a un proceso de curación e afumado con leña de carballo. O seu consumo realízase habitualmente cocida.
A zona xeográfica de elaboración da androlla en Galicia está formada por 12 concellos da provincia de Lugo e 17 da de Ourense, formando unha franxa que se estende de norte a sur pola parte máis oriental e montañosa de Galicia. Tamén se elaboran androllas en zonas limítrofes da vertente leonesa dos Ancares.
A androlla é un produto normalmente máis curado que o botelo, cun aroma intenso a embutido afumado
Aínda que semellantes, a androlla diferénciase do botelo (coñecido como butelo ou pigureiro nesta zona dos Ancares) en que só leva costela de porco e coiros, mentres que no botelo permítese ademais soá, carne magra de porco, ósos da cabeza e outros ósos con carne. Ademais, o botelo embútese en cegos, estómagos ou vexigas de porco, polo que o tamaño e o peso da peza é maior que o da androlla, que acostuma estar en torno ao medio quilo. De cor vermella intensa debido aos condimentos empregados, a androlla é un produto normalmente máis curado que o botelo, cun aroma intenso a embutido afumado.
PROGRAMA COMPLETO: