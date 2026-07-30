A Festa do Albariño de Cambados abre cun programa que reforza o liderado dos viños Rías Baixas

A LXXIX Festa do Viño D.O. Rías Baixas Albariño xa está en marcha en Cambados cun intenso programa de actividades que consolida esta celebración como unha das grandes referencias enogastronómicas de Galicia e de España. A apertura das 42 casetas, nas que participan 44 adegas da denominación de orixe, deu o pistoletazo de saída a varios días nos que o albariño volverá ser o gran protagonista.
Entre as actividades máis destacadas figura o XV Túnel do Viño, que abrirá este xoves no Salón José Peña. A iniciativa permitirá degustar máis de 212 referencias elaboradas por 81 adegas da D.O. Rías Baixas, incluíndo viños da anada 2025, espumosos e elaboracións especiais, sempre co asesoramento de sumilleres profesionais.
A programación tamén inclúe a XXXVIII Cata Concurso Albariño Rías Baixas, na que un panel formado por 24 catadores avaliará un total de 60 marcas da anada 2025, recentemente cualificada como “Moi Boa”. Entre os expertos participantes atópanse recoñecidos profesionais do mundo da sumillería, a comunicación e a crítica especializada.
Durante a inauguración, representantes institucionais coincidiron en destacar o papel da festa como escaparate internacional para os viños da denominación e como motor económico e turístico. O presidente da D.O. Rías Baixas, Isidoro Serantes, puxo en valor o crecente interese do público polas actividades organizadas, mentres que a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, subliñou o prestixio internacional alcanzado polos viños galegos. Pola súa banda, o alcalde de Cambados, Samuel Lago, lembrou o importante esforzo organizativo que supón unha celebración capaz de atraer cada ano centos de miles de visitantes á vila.
A Festa do Albariño continuará ata a fin de semana cun completo programa de actividades profesionais e lúdicas arredor do viño e da cultura vitivinícola.