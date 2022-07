Fertiberia TECH lanza unha nova aplicación para darlle aos agricultores as mellores recomendacións de fertilización

Fertiberia TECH lanza a nova APP “Fertiberia TECH”, unha aplicación móbil de apoio aos agricultores, técnicos e distribuidores, con información detallada sobre fertilización e tamén as solucións Fertiberia TECH máis efectivas para este propósito.

A APP Fertiberia TECH presenta a gama de produtos por modo de aplicación, coa súa descrición e posible uso en cada cultivo, achegando recomendacións para a nutrición vexetal, nutrientes máis importantes e deficiencias e toxicidades, segundo a localidade onde se atope o agricultor. Ademais, existe a posibilidade de crear un perfil persoal, onde o usuario, ao seleccionar un cultivo e produto favorito, recibe notificacións segmentadas e personalizadas segundo as súas preferencias.

Proporcionando contidos actualizados, a nova aplicación é máis interactiva, permitindo unha mellor comunicación co usuario, cun deseño completamente novo e optimizado. Nesta nova aplicación é posible interactuar co equipo técnico e comercial de forma rápida, mediante o envío de mensaxes con fotos e vídeos dos seus cultivos, e tamén identificar as necesidades destes a través dun menú de identificación con imaxes.

“Con esta nova aplicación móbil pretendemos aumentar a proximidade cos profesionais do sector agrícola, apoiándoos tecnicamente coas nosas solucións de nutrición vexetal máis eficaces e rendibles. Cremos que a APP de Fertiberia TECH será de gran utilidade polo seu contido, respondendo de forma máis rápida e eficaz ás necesidades dos agricultores e dos técnicos”, afirma Jorge Meireles, responsable de Marketing Fertiberia TECH.

A aplicación está dispoñible para Android e IOS e a descarga é gratuíta. Aínda que está destinada principalmente a agricultores ou técnicos, a aplicación pode ser descargada por calquera persoa con interese na zona e que poderá acceder a todas as vantaxes.