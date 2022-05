“Fertiberia Tech lanza Nergetic DZ+, a solución de nutrición vexetal nitroxenada de última xeración que incorpora as tecnoloxías C-Prol e Zimactiv”

Como resultado das innovacións tecnolóxicas máis avanzadas e eficientes, o novo DZ+ de Fertiberia presenta nutrientes protexidos pola tecnoloxía C-Prol e nutrientes activados pola tecnoloxía Zimactiv. Para coñecer mellor este produto, as melloras que ofrece aos cultivos e os beneficios para o agricultor, entrevistamos a Javier G. Paloma, director de Innovación Agronómica do Grupo Fertiberia que nos explica como DZ+ optimiza a capacidade de entrega dos nutrientes de maneira rápida, potente e duradeira aos cultivos.

-Que importancia ten o nitróxeno en plantas e cultivos?

-Como todos os seres vivos, as plantas necesitan nutrirse para o seu correcto desenvolvemento, sendo necesarios algúns elementos en maior cantidade e outros en pequenas concentracións. O Nitróxeno é o que se coñece en fertilización como un “ macroelemento”, é dicir, pertence ao grupo dos que se necesitan en maior cantidade.

O nitróxeno é un factor de crecemento e desenvolvemento para os cultivos, a súa presenza favorece a multiplicación celular estimulando o crecemento. Ademais, é compoñente fundamental en encimas, aminoácidos, proteínas e clorofila, xogando un papel importante no proceso da fotosíntese.

Para facernos unha idea da importancia do nitróxeno na fertilización de cultivos, segundo as estatísticas de consumo de elementos fertilizantes en España (Acefer), o nitróxeno comercialízase 2,5 veces máis que os outros macroelementos de interese que son o fósforo e o potasio.

“Nergetic DZ+ conxuga os maiores avances en eficiencia fertilizante nun só produto”

-Que solución propón Fertiberia Tech?

-É coñecido que o “Core business” do Grupo Fertiberia é a fabricación de nitroxenados; e representando Fertiberia Tech a liña máis tecnolóxica, nos seus produtos reúnese todo o coñecemento adquirido a través da investigación. Grupo Fertiberia comercializa ureas, nitratos de diferentes composicións e solucións líquidas nitroxenadas, pero ningún como este novo nitroxenado que agora lanzamos ao mercado co nome de Nergetic DZ+, onde se conxugan os maiores avances en eficiencia fertilizante nun só produto, incorporándose por primeira vez dúas tecnoloxías moi compatibles, unha que protexe aos nutrientes de posibles perdas e outra que potencia a acción fertilizante do produto.

-Que investigación foi necesaria facer para chegar ao DZ+?

-Nergetic DZ+ é o resultado dunha patente de fabricación propia de nitroxenados implementando no produto final dúas tecnoloxías xa desenvolvidas polos equipos de investigación, C-Prol e Zimactiv. Industrialmente non foi fácil conseguir incorporar estas tecnoloxías e para iso tivéronse que realizar probas de fabricación que supuxeron varios días de funcionamento da planta durante 24 horas.

Unha vez que o resultado físico foi optimo, realizamos os ensaios de eficiencia deste novo produto, verificando a súa eficacia e colocándoo na parte máis alta do catálogo da compañía, como a solución de nutrición vexetal nitroxenada máis evolucionada, rápida, potente e duradeira.

-Que sinerxías teñen as tecnoloxías C-Prol e Zimactiv?

-Nergetiz DZ+ é un nitroxenado e estas dúas tecnoloxías teñen unha incidencia directa sobre a eficiencia do nitróxeno en solo e nos cultivos. Por unha banda, C-Prol protexe aos nutrientes do fertilizante de posibles perdas, mellorando a súa dispoñibilidade, e por outro Zimactiv estimula as funcionalidades do nitróxeno dentro das plantas e actúa como catalizador encimático dos ciclos do carbono e do nitróxeno no solo. Son dúas tecnoloxías totalmente sinérxicas que dirixen a súa acción cara á mellora da eficiencia do nitróxeno que como consecuencia melloran os rendementos dos cultivos.

-Vemos que o DZ+ ten unha porcentaxe elevada de xofre, que melloras achega ao produto?

-Este é un factor diferencial que o distingue do resto de produtos nitroxenados do mercado. Cando falamos de xofre nos fertilizantes, non debemos quedarnos só na cantidade, a dispoñibilidade do elemento e a forma química en que se achega é o aspecto máis importante para predicir o seu funcionamento.

O xofre de Nergetic DZ + é 100% soluble e por tanto 100% dispoñible para os cultivos, pero é a estrutura química que se forma na fabricación do nitrato o que lle confire as bondades fertilizantes que ten este produto. Así, o nitróxeno e o xofre están unidos nesta estrutura cristalina de tal maneira que cando o gran de fertilizante se solubiliza, sempre se xera unha solución de N+S no solo, que queda ao dispor das plantas, asegurando a fertilización conxunta destes dous elementos.

-Cales son os principais beneficios do DZ+?

-Nergetiz DZ+ é a solución de nutrición vexetal nitroxenada máis potente de Grupo Fertiberia e pola súa estrutura química, a súa composición e polas tecnoloxías que o acompañan, o que presenta as unidades nitroxenadas máis eficientes. Conseguimos:

• Aumentar a sustentabilidade das contornas agrícolas por controlar a lixiviación do N.

• Proporciona unha fertilización de coberteira máis completa ( N+ S+ Mn+ Zn+ B+ Mo).

• Ao aumentar o tempo de residencia do N no solo, aumentamos a súa eficiencia e por tanto as posibilidades de ser absorbidos polos cultivos.

• Mellores colleitas en cantidade e en calidade.

• Aumentamos a rendibilidade dos cultivos que son fertilizados con Nergetic DZ+.

-En que cultivos e en que épocas sería apropiado?

-Nergetic DZ+ é un nitroxenado adecuado para a coberteira de todos os cultivos, adaptándose polo seu funcionamento no solo e polo seu contido en nitróxeno nítrico tanto a coberteiras temperás como a coberteiras tardías.

-Pódese utilizar en zonas vulnerables?

-Na actualidade hai moitos plans de actuación definidos para zonas vulnerables en toda a península e está a aumentar a superficie control ano tras ano, neste sentido Nergetic DZ+ é un nitroxenado ideal e moi recomendable para o seu uso en zonas vulnerables, polo control da lixiviación do nitróxeno que a tecnoloxía C-Prol mantén activa sobre o gran de Nergetic DZ+. Se a redución das perdas de nitróxeno nítrico no solo, que logo van parar aos acuíferos, é o que se pretende cos plans de actuación nas zonas vulnerables dunha comarca agrícola, Nergetic DZ+ é un gran aliado.