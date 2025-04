Fertiberia TECH integra a tecnoloxía bioestimulante AntiOX na marca Neoforce®

Este fito prodúcese tras a aprobación e certificación da tecnoloxía AntiOX como bioestimulante non microbiano para plantas por organismos notificados no marco do Regulamento (UE) 2019/1009

A tecnoloxía AntiOX intégrase na marca de produtos biotecnolóxicos Neoforce®. Este importante avance, que marca un fito na optimización do rendemento e a calidade dos cultivos agrícolas, prodúcese tras a aprobación e certificación da tecnoloxía AntiOX como bioestimulante non microbiano para plantas por organismos notificados no marco do Regulamento (UE) 2019/1009.

A innovadora tecnoloxía AntiOX, desenvolta polo equipo de investigación do departamento de Innovación Agronómica de Grupo Fertiberia, é o resultado dun rigoroso proceso de desenvolvemento que incluíu a creación de máis de 400 prototipos avaliados en termos de compatibilidade, estabilidade fisicoquímica, conservación e, principalmente, eficiencia agronómica.

Durante o proceso, levaron a cabo decenas de ensaios, tanto en maceta como en condicións reais de explotación agrícola, en diversos tipos de cultivos. Nestes estudos confirmáronse os beneficios agronómicos da tecnoloxía AntiOX, entre eles: un elevado efecto bioestimulante, o reforzo do poder antioxidante, a optimización da resposta ao estrés abiótico, unha maior eficiencia fotosintética mesmo en condicións adversas, unha mellor absorción e asimilación dos nutrientes, así como a estimulación do desenvolvemento radicular e vexetativo. Como resultado, os cultivos tratados con AntiOX experimentaron un notable aumento no rendemento e a calidade das colleitas.

A liña de produtos Neoforce® AntiOX inclúe fórmulas deseñadas especificamente para optimizar diferentes procesos fisiolóxicos das plantas en cada fase do seu ciclo vexetativo: Rootmax, Flower, Brix e os novos Promoter e Fruit.

“A bioestimulación desempeña un papel decisivo no apoio ao crecemento e a resiliencia das plantas. Coa tecnoloxía AntiOX, enfrontamos os desafíos agrícolas cunha xestión integrada, contribuíndo a lograr cultivos máis resistentes, produtivos e de maior calidade”, destacou António Santana Fernandes, director de Negocios de Fertiberia TECH.

Con esta integración, Fertiberia TECH continúa consolidando o seu compromiso coa innovación agronómica, ofrecendo aos agricultores soluciones avanzadas e eficaces para mellorar a saúde e a produtividade dos cultivos.

Sobre Fertiberia

Fertiberia, Grupo con presenza en Francia, Portugal, Países Baixos, Suecia, Grecia e formado por máis de 1.700 persoas, é un referente europeo no sector da nutrición vexetal de alto valor engadido e baixa en carbono, a biotecnoloxía aplicada á agricultura e a industria. É propiedade de Triton Partners, que impulsa o seu crecemento para converter a esta empresa española en líder da fertilización do futuro, permitindo aos agricultores obter maiores rendementos da forma máis sostible posible.