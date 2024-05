Ferran Centelles destaca a singularidade dos viños da D.O. Ribeira Sacra nunha cata a cegas

Ferran Centelles, afamado sommelier con pasado no restaurante elBulli e colaborador de Jancis Robinson, visitou este xoves o Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeira Sacra para realizar unha cata a cegas de 50 viños da rexión. Centelles, cuxa presenza reafirma o recoñecemento internacional dos viños da Ribeira Sacra, expresou o seu aprecio pola frescura dos mencías atlánticos e a pureza dos godellos, destacando a súa atracción no mercado vitivinícola.

A visita de Centelles, que xa tiña estado no Consello Regulador en 2020 para promover o proxecto Bullipedia, enmárcase nos esforzos da denominación por consolidar a reputación dos seus viños a nivel global. Durante a cata, o catador incidiu na necesidade de destacar a singularidade e a delicadeza dos viños de Ribeira Sacra, animando ás adegas a explorar viños de viñedo único e a evitar o temor á produción de viños máis sutís.

A cata non só serviu para avaliar a calidade dos viños, senón tamén para reflectir sobre a percepción do consumidor especializado, que, segundo Centelles, valoraría máis a “alma e a diferenciación” dos viños que o custo da súa produción, descrita como heroica pola súa complexidade. As conclusións e recomendacións de Centelles poñen de relevo o potencial da Ribeira Sacra para ofrecer viños que marquen un antes e un despois no panorama vitivinícola español.